وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال القمة العربية في مكة، المملكة العربية السعودية، 31 مايو/أيار 2019.

أعلن الديوان الأميري الثلاثاء في بيان أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح توفي عن 91 عاما من العمر. ونعى الديوان في بيان "إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة" وفاة الأمير. وشغل الأمير، قبل ارتقائه عرش البلاد، منصب وزير الخارجية لأربعة عقود متتالية (من 1963 إلى 2003)، وكان يتمتع بحس دبلوماسي عريق تغلب عليه سياسة الحياد وعدم الانحياز.

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توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء عن عمر 91 عاما، حسب ما أعلن الديوان الأميري في الكويت.

وقال الديوان الأميري في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق نقل بعض صلاحيات أمير البلاد (91 عاما) لولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) إثر دخول الأمير المستشفى وإجراء عملية ناجحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

وشغل الأمير، قبل ارتقائه عرش البلاد، منصب وزير الخارجية لأربعة عقود متتالية (من 1963 إلى 2003)، وكان يتمتع بحس دبلوماسي عريق تغلب عليه سياسة الحياد وعدم الانحياز التي يطبقها باحترافية كبيرة وعلى وجه التحديد في منطقة الخليج العربي مع الإمارات والملكيات المجاورة من جهة وإيران من جهة ثانية.

والكويت من أثرى دول منطقة الخليج الغنية بالنفط ومصادر الطاقة الأخرى. وهناك أكثر من 100 مليار برميل نفط في احتياطاتها المؤكدة، ما يمثل نحو 10 بالمئة من احتياطات العالم. وتنتج الكويت نحو 2,7 مليون برميل يوميا تصدر منها نحو مليونين.

ولدى الكويت البالغ عدد سكانها الأصليين 1,5 مليون نسمة فقط من نحو خمسة ملايين، صندوق ثروة سيادي تزيد أصوله على 600 مليار دولار، ما يوفر وسيلة تمويل للدولة.

كما تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 70 ألف دولار سنويا، وهي بين الأعلى على مستوى العالم.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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