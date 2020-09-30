الانتخابات الرئاسية الأمريكية: في إحدى أسوأ المناظرات... الفوضى تسود وترامب وبايدن يتبادلان الاتهامات والإهانات

جانب من المناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن، 29 سبتمبر/أيلول 2020.

في المناظرة المتلفزة الأولى الثلاثاء بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس المنتهية ولايته ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، سادت فوضى عارمة في الأجواء وتبادل المرشحان الإهانات الشخصية والاتهامات. ووصف بايدن خصمه دونالد ترامب بأنه "مهرج" و"كاذب" وحض الأمريكيين على التصويت ضده "لتجنب أربع سنوات إضافية من الكذب". في حين عمد ترامب إلى التقليل من شأن بايدن بقوله "أنت لا تمت إلى الذكاء بصلة" وبأنه قضى 47 عاما في أروقة السياسة الأمريكية "ولم يفعل شيئا". وسيلتقي المرشحان مجددا في مناظرتين أخريين في 15 و22 تشرين الأول/أكتوبر على التوالي.

إعلان اقرأ المزيد

سادت فوضى كبيرة مساء الثلاثاء المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وتحولت إلى عرض لا يمت بصلة لمواجهة مرشحين للرئاسة مع تبادل الاتهامات والإهانات والهجمات الشخصية قبل 35 يوما من الانتخابات.

للمزيد: محطات مهمة في تاريخ المناظرات الرئاسية المتلفزة بالولايات المتحدة الأمريكية

بدأت المناظرة، التي تابعها عشرات ملايين الأمريكيين، بتوتر شديد بين المرشحين، وكان السؤال الأول حول ترشيح ترامب للقاضية إيمي كوني باريت للمحكمة العليا، وبعد أن أجاب ترامب على السؤال مدافعا عن قراره المثير للجدل، قام بمقاطعة بايدن أكثر من مرة ليقوم الأخير بوصف الرئيس بالمهرج أكثر من مرة، ويسأله "هلا خرست يا رجل؟".

وقال ترامب في دفاعه عن مرشحته "سأقول لكم بكل بساطة إننا فزنا في الانتخابات، والانتخابات لها عواقب. لدينا مجلس الشيوخ ولدينا البيت الأبيض ولدينا مرشحة استثنائية يحترمها الجميع". لكن بايدن قال إن مقعد الراحلة روث بادر غينسبرغ يجب شغله بعد انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، عندما يتضح من سيكون الرئيس.

وأكد بايدن "يجب أن ننتظر، يجب أن ننتظر ونرى نتيجة هذه الانتخابات"، وأضاف أن محكمة عليا تضم محافظين أكثر ستعرض قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة المعروف باسم "أوباما كير" للخطر.

ما أبرز ما ميز مناظرة ترامب وبايدن؟ 01:44

من جهته هاجم ترامب المرشح الديمقراطي الذي يتقدم عليه في استطلاعات الرأي قائلا "لا تمت للذكاء بصلة". وعمد الرئيس الأمريكي المرشح لولاية ثانية في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر إلى وصف منافسه بأنه "دمية في يد اليسار الراديكالي" سواء بشأن قضايا الصحة أو الأمن أو المناخ.

لكن نائب الرئيس الأمريكي السابق الذي كانت تثير قدرته على المواجهة تساؤلات، تمكن من الصمود في هذه المناظرة التي جرت في كليفلاند. وركز نظره أكثر من مرة على الكاميرا ليطلب من الأمريكيين أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لتجنب "أربع سنوات إضافية من الأكاذيب".

كيف ظهر كل من المرشحين خلال مناظرة ترامب وبايدن؟ 02:50

"إحدى أسوأ المناظرات"

قال الأستاذ في جامعة ميشيغان والمتخصص في المناظرات الرئاسية آرون كال "هذه المناظرة ستبقى إحدى أسوأ المناظرات في التاريخ".

فيما تعهد بايدن بقبول نتائج الانتخابات، اكتفى ترامب بالتأكيد مرة جديدة وبدون تقديم أدلة على أن التصويت بالمراسلة الذي يبدو أنه سيستخدم بكثرة بسبب وباء كوفيد-19 سيشجع على "التزوير".

للمزيد: عودة على التغطية الخاصة بالمناظرة التلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية

وطوال المناظرة التي استغرقت 90 دقيقة حاول ترامب عبثاً استعادة زمام المبادرة، فانبرى يقاطع "جو" المرة تلو الأخرى مما دفع بمدير الندوة الصحفي في شبكة فوكس نيوز كريس والاس إلى الطلب منه مراراً وتكراراً أن يفسح المجال أمام بايدن للكلام.

ومع استمرار ترامب بمقاطعته مراراً وتكراراً، بلغ الأمر ببايدن حدّ مخاطبة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة بالقول "هلّا تخرس يا رجل!". وأضاف "من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج، عفواً هذا الشخص". وتابع "أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

أهم الملفات التي تناولتها مناظرة ترامب وبايدن 05:32

وفي مبادلة حادة سأل الرئيس الأمريكي بايدن "هل أنت مع القانون والنظام؟" متهما منافسه بأنه يستند إلى داعميه من "اليسار الراديكالي". ورد بايدن "القانون والنظام مع العدالة" متجنبا ارتكاب هفوات كان يتخوف منها بعض المراقبين في معسكره. وقال ترامب من على منصّة المناظرة في كليفلاند بولاية أوهايو مخاطباً نائب الرئيس السابق "أنت لا تمتّ إلى الذكاء بصلة، جو. 47 عاماً ولم تفعل شيئا".

"ليس لديه أي خطة" لمواجهة الوباء

وسعى بايدن، الذي يتصدّر استطلاعات الرأي، إلى ربط ترامب بشكل مباشر بجائحة كوفيد -19 التي أودت بأرواح أكثر من 205 آلاف شخص في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الجائحة في العالم أجمع.

وقال المرشح الجمهوري مخاطباً الناخبين الأمريكيين "كم منكم استيقظ هذا الصباح وكان لديه كرسي فارغ على طاولة المطبخ لأنّ أحدهم مات بسبب كوفيد-19؟". من جهته قال ترامب "لم تكن لتقوم بالعمل الذي أنجزناه". ورد بادين "أنا أعلم ما يجب القيام به في حين أن الرئيس ليس لديه أي خطة".

وفقاً للبروتوكول الصحي المتّبع بسبب كوفيد-19، استهلت المناظرة من دون أن يتصافح الرجلان السبعينيان عند وصولهما إلى المنصّة، بل توجه كل منهما إلى مكانه. وجرت المناظرة بحضور جمهور محدود بينهما السيدة الأمريكية الاولى ميلانيا ترامب وجيل بايدن زوجة المرشح الديمقراطي.

هل تغير مناظرة بايدن وترامب في توجهات الناخب الأمريكي؟ 04:16

أجواء متوترة

وطوال النهار كانت الأجواء متوترة وكانت التوقعات تشير إلى مناظرة صاخبة. المرشحان يختلفان في كل شيء تقريبا. فترامب ترشح مرة واحدة للانتخابات عام 2016 وحقق أكبر مفاجأة في التاريخ السياسي الحديث بفوزه، فيما بايدن الذي شغل منصب سيناتور ونائب رئيس يأمل في نجاح محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض بعدما ترشح في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في 1998 و2008 بدون التمكن من الفوز بها.

ولدى فريق ترامب، سرت معلومات بأن جو بايدن قد يستخدم سماعة اذن خلال الأمسية وهو ما نفاه المعسكر الديمقراطي كما سبق أن ندد بطلب الرئيس أن يجري بايدن فحص منشطات.

ورغم أن أثرها على الانتخابات يبقى محدودا، فإن المناظرات غالبا ما ترتدي أهمية كبرى في الحملة الانتخابية منذ المناظرة الأولى التي جرت قبل 60 عاما في شيكاغو بين جون أف كينيدي وريتشارد نيكسون.

ومن المرتقب تنظيم مناظرتين أخريين في 15 و22 تشرين الأول/أكتوبر على التوالي في ميامي بفلوريدا وناشفيل في تينيسي. وسيتواجه نائب الرئيس الأمريكي الجمهوري مايك بنس مع المرشحة لمنصب نائب الرئيس من جانب الديمقراطيين كامالا هاريس في 7 تشرين الأول/أكتوبر في سولت لايك سيتي في ولاية يوتا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك