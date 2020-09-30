الخزانة الأميركية تبرم اتفاقاً مع سبع شركات طيران على برنامج قروض لحماية الوظائف

أوليفييه دوليري ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء أنّها توصّلت إلى اتّفاق مع سبع شركات طيران أميركية كبرى، بينها "أميركان إيرلاينز "ويونايتد إيرلاينز"، ينصّ على منح هذه الشركات قروضاً فدرالية بهدف الحؤول دون اضطرارها إلى إلغاء وظائف بسبب الأزمة الناجمة عن كوفيد-19.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "نحن سعداء لإبرام قروض من شأنها أن تدعم هذه الصناعة الحيوية وفي الوقت نفس تضمن التعويض المناسب لدافعي الضرائب".

لكنّ البيان لم يوضح ما إذا كان هذا الاتفاق ينصّ على تراجع "أميركان إيرلاينز "ويونايتد إيرلاينز" عن خططهما السابقة لإلغاء وظائف.

وشركات الطيران الخمس الأخرى الشريكة في الاتفاق هي "ألاسكا إيرلاينز" و"فرونتير إيرلاينز" و"جت بلو" و"هاواي إيرلاينز" و"سكاي ويست إيرلاينز".

أما شركتا "دلتا" و"ساوث ويست" فليستا جزءاً من هذا الاتفاق إذ سبق لهما وأن قالتها إنّهما غير مهتمتّين به.

ومن جهة أخرى دعا منوتشين الكونغرس إلى توسيع برنامج المساعدات الحكومية لدعم التوظيف في صناعة الطيران بأكملها.

© 2020 AFP