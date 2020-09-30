الشيخ نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان أميرا جديدا للكويت

أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان. الكويت في 30 سبتمبر/أيلول 2020.

بات الشيخ نواف الأحمد الصباح الأربعاء الأمير السادس عشر للكويت عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، ليخلف الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي في الولايات المتحدة عن 91 عاما. وأعلنت الكويت الحداد لأربعين يوما.

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أدى الشيخ نواف الأحمد الصباح الأربعاء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي (برلمان)، ليصبح أميرا جديدا للبلاد بعد وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في الولايات المتحدة عن 91 عاما.

وأصبح الشيخ نواف (83 عاما) الأمير السادس عشر للكويت. وبدا التأثر عليه خلال أدائه اليمين أمام مجلس الأمة.

وفي كلمته قال الشيخ نواف "أعاهد الله وأعاهد شعب الكويت وأعاهدكم أن أبذل غاية الجهد وكل ما في وسعي حفاظا على رفعة الكويت وعزتها وحماية أمنها واستقرارها وضمانا لكرامة ورفاه شعبها".

كما أكد "يواجه وطننا تحديات خطيرة لا سبيل من تجاوزها إلا بوحدة الصف". مضيفا "نؤكد اعتزازنا بالدستور والنهج الديمقراطي ونفتخر بالكويت دولة قانون ومؤسسات".

الحداد 40 يوما

وأعلنت الكويت الحداد لأربعين يوما.

ومن المتوقع أن يصل جثمان الشيخ صباح الذي كان يتلقى العلاج في الولايات المتحدة منذ يوليو/تموز الماضي إلى الكويت في وقت لاحق الأربعاء.

وفي السياق ذاته، أعلن الديوان الأميري أنه "امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة" فإن "مراسم الدفن ستقتصر على أقرباء سموه". وسجلت الكويت حتى الآن أكثر من 104 ألف من الإصابات بفيروس كورونا وأكثر من 600 حالة وفاة.

وسمي الشيخ نواف وليا للعهد في 2006، بعد إجماع من أفراد العائلة الحاكمة الذين اختاروه لتولي المنصب، نظرا لشعبيته داخل الأسرة وصورته كسياسي متواضع يعمل بعيدا عن الأضواء.

التطبيع مع إسرائيل؟

وليس من المتوقع أن تتغير سياسات البلاد مع خلفه، حتى مع قيام دول خليجية وهي الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مؤخرا. والتطبيع مع إسرائيل أمر لا يحظى بشعبية لدى الجمهور الكويتي.

وقالت تشينزيا بيانكو الباحثة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط في معهد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" إنه "يجب أن ينظر إلى الشيخ نواف الأحمد باعتباره استمرارية أكثر من كونه قائدا جديدا".

وترى بيانكو أنه "وراء الكواليس، من المرجح أن يستمر الأمراء الأصغر سنا في التنافس لخلافته".

ومن بين الأسماء المرشحة لتولي ولاية العهد نجل الشيخ صباح ونائب رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وهو شخصية معروفة في الكويت.

فرانس24/ أ ف ب

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