الكأس السوبر: بايرن ميونيخ بطلا بفوزه على بوروسيا دورتموند 3-2

كريستوف ستاخي POOL/ا ف ب

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

أحرز بايرن ميونيخ لقب الكأس السوبر الالمانية في كرة القدم بفوزه على غريمه بوروسيا دورتموند 3-2 الاربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ محققا لقبه الخامس هذا العام ليواصل طريقه بنجاح نحو سداسية تاريخية.

وسجل الفرنسي كورنتان توليسو (18)، توماس مولر (32)ويوشوا كيميتش (82) أهداف العملاق البافاري، فيما سجل يوليان براندت (39)والنروجي إرلينغ هالاند (55) هدفي دورتموند.

وواصل بايرن زحفه في 2020 بعد أن حقق ثلاثية تاريخية الموسم الماضي بتتويجه بلقب الدوري والكأس ودوري ابطال اوروبا قبل أن يفوز الاسبوع الماضي بلقب الكأس السوبر الاوروبية على حساب اشبيلية الاسباني بطل الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في العاصمة المجرية بودابست.

وتجمع الكأس بين بطلي الدوري والكأس، غير أن فوز بايرن حامل لقب الدوري في الاعوام الثمانية الماضية بلقب الكأس أيضا على حساب باير ليفركوزن، وضعه بمواجهة وصيفه في الدوري دورتموند.

وتقام عادة الكأس السوبر قبل افتتاح الدوري، غير أن توقف المباريات وإعادة جدولتها في مواعيد لاحقة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حال دون إقامة المباراة في موعدها الاعتيادي، وأجريت هذا الموسم بعد مرور مرحلتين من الـ "بوندسليغا".

ودخل الفريقان الى اللقاء بعد هزيمة لكل منهما في الدوري خلال نهاية الاسبوع، حيث وضع هوفنهايم حدا لسلسلة من 23 فوزا متتاليا للعملاق البافاري في مختلف المسابقات، وهو إنجاز لم يسبق لأي ناد في البطولات الخمس الكبرى تحقيقه متجاوزا انتصارات ريال مدريد الإسباني الـ22 على التوالي بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2014، فيما سقط دورتموند أام أوغسبورغ صفر-2.

وكانت الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ منذ سقوطه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما هي الخسارة الأولى له بقيادة مدربه هانزي فليك في جميع المسابقات منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وخاض بايرن ودورتموند المسابقة للمرة السابعة لكل منهما منذ ان تقرر اقامتها مجددا في عام 2010، حيث احرز الاول لقبه السادس مقابل ثلاث للثاني.

وكان دورتموند أحرز لقبه السادس في السوبر الموسم الماضي على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" على حساب بايرن ذاته بفضل هدفي الانكليزي جايدون سانشو والاسباني باكو ألكاسير، منهيا هيمنة بافارية على الكأس استمرت ثلاثة أعوام متتالية.

- كيميتش يحسم الفوز -

وأجرى المدرب فليك بعض التغييرات على التشكيلة التي سقطت أمام هوفنهايم حيث أعاد الدولي البولندي روبت ليفاندوفسكي الى التشكيلة الاساسية اضافة الى قلبي الدفاع نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز بدلا من جيروم بواتينغ والنمسوي دافيد الابا، فيما ابقى سيرج غنابري على دكة البدلاء.

وافتتح بايرن التسجيل من مرتدة مثالية إثر ركنية لدورتموند فمرر مولر الكرة الى البولندي روبرت ليفاندوسكي على الرواق الايمن مررها عرضية الى توليسو الذي تابعها في المرمى (18).

وضاعف النادي البافاري تقدمه عندما رفع الكندي ألفونسو ديفيس عرضية طويلة عن الجهة اليسرى نحو القائم الثاني تابعها مولر رأسية في شباك مارفين هيتز (32).

الا ان دورتموند نجح في تقليص الفارق قبل الاستراحة عندما وصلت الكرة الى براندت بتمريرة من هالاند سددها قوية على يمين الحارس مانويل نوير (39).

وسجل هالاند هدف التعادل لدورتموند بعد أن تلقى كرة في العمق من الدنماركي توماس ديلايني مفلتا من مصيدة التسلل وتابع الكرة بيسراه قوية في الشباك (55).

وكاد النروجي الذي وصل الى دورتموند من ريدل بول سالسبورغ في كانون الثاني/يناير الفائت وقدم مستويات باهرة أن يسجل هدف التقدم للفريق الاسود والاصفر عندما وصلته كرة الى داخل المنطقة وانفرد بها مع نوير الذي تصدى للكرة ببراعة (59).

وكان دورتموند الطرف الافضل في الشوط الثاني الا ان خبرة الفريق البافاري ساهمت في خطفه هدف الفوز عندما افتك كيميتش الكرة من ديلايني في منتصف الملعب لتصل الكرة الى ليفاندوفسكي، مررها الى الالماني الذي تصدة الحارس لتسديدته الاولى قبل ان يتابع بنفسه الكرة المرتدة بنجاح (82)

© 2020 AFP