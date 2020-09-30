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الولايات المتحدة: تحطم مقاتلة أمريكية في كاليفورنيا إثر اصطدامها بطائرة التزود بالوقود

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مقاتلة أمريكية من طراز لوكهيد مارتن إف-22 رابتور.
مقاتلة أمريكية من طراز لوكهيد مارتن إف-22 رابتور. © أ ف ب (أرشيف).
نص : فرانس24 تابِع
3 دقائق

تحطمت طائرة حربية أمريكية من طراز "إف 35 بي" الثلاثاء خلال اصطدامها بطائرة للتزود بالوقود جوا، حسبما أعلنت البحرية الأمريكية مشيرة إلى نجاة قائد المقاتلة من الحادث الذي وقع في سماء مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا، وهبوط طاقم طائرة التزويد بالوقود بسلام.

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أعلنت وحدة في مشاة البحرية الأمريكية أن مقاتلة من طراز "إف 35 بي" قد تحطمت الثلاثاء بعدما اصطدمت بطائرة للتزود بالوقود جوا.

وأضاف جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكية أن قائد المقاتلة قفز منها وهو يتلقى العلاج حاليا، في حين هبط طاقم طائرة التزود بالوقود وهي من طراز "كيه سي 130جيه" بسلام.

وذكر تلفزيون "إيه بي سي نيوز" أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا الثلاثاء.

وقال جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية على تويتر "عند الساعة 1600 تقريبا وردنا أن "مقاتلة إف 35 بي" اصطدمت بطائرة "كيه سي 130 جيه" خلال عملية تزويد بالوقود في الجو، مما أدى لتحطم المقاتلة إف-35بي".

وتابع المصدر أن سبب الحادث قيد التحقيق.

فرانس24/ رويترز

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