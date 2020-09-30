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بايرن ميونيخ يحرز لقب كأس السوبر الألمانية إثر فوزه على بوروسيا دورتموند 3-2

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لاعبو بايرن ميونيخ الألماني يحتفلون بهدف الفوز على إشبيلية الإسباني في مباراة الكأس السوبر الأوروبية في 24 سبتمبر/أيلول 2020.
لاعبو بايرن ميونيخ الألماني يحتفلون بهدف الفوز على إشبيلية الإسباني في مباراة الكأس السوبر الأوروبية في 24 سبتمبر/أيلول 2020. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

نجح فريق بايرن ميونيخ الأربعاء في تعزيز ترسانة إنجازاته بلقب جديد، إثر فوزه بكأس السوبر الألمانية في مقابلة جمعته مع بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ليحقق بذلك لقبه الخامس هذا العام.

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أحرز بايرن ميونيخ لقب كأس السوبر الألمانية في كرة القدم بفوزه على غريمه بوروسيا دورتموند 3-2 الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، محققا لقبه الخامس هذا العام ليواصل طريقه بنجاح نحو سداسية تاريخية.

وسجل الفرنسي كورنتان توليسو (18)، توماس مولر (32)ويوشوا كيميتش (82) أهداف العملاق البافاري، فيما سجل يوليان براندت (39)والنروجي إرلينغ هالاند (55) هدفي دورتموند.

 

فرانس24/ أ ف ب

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