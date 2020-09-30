بدء المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن في كليفلاند

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن خلال أول مناظرة تلفزيونية بينهما في كليفلاند بولاية أوهايو في 29 أيلول/سبتمبر 2020.

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كليفلاند (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن مساء الثلاثاء في كليفلاند بولاية أوهايو أول مناظرة تلفزيونية بينهما، في حدث يتابعه عشرات ملايين الأميركيين قبل 35 يوماً من الاستحقاق الرئاسي.

ووفقاً للبروتوكول الصحي المتّبع بسبب كوفيد-19، لم يتصافح الرجلان السبعينيان عند وصولهما إلى منصّة المناظرة بل توجه كل منهما إلى مكانه.

واستهلت المناظرة بدفاع الرئيس الجمهوري عن قراره المثير للجدل بترشيح قاضية محافظة للمحكمة العليا قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.

وقال ترامب وقد وضع ربطة عنق مخططة حمراء داكنة "لقد فزنا في انتخابات 2016 ولنا الحقّ في ذلك".

وسارع المرشح الديموقراطي وقد وضع ربطة عنق رفيعة بخطوط سوداء وبيضاء "علينا الانتظار حتى نرى نتيجة هذه الانتخابات".

وانطلقت المناظرة على مرأى من جمهور صغير كان في عداده زوجتاهما ميلانيا ترامب وجيل بايدن وقد وضعتا كمامات.

لكنّ عشرات ملايين الأميركيين يتابعون المناظرة خلف شاشاتهم.

بور/بم

© 2020 AFP