بطولة إسبانيا: هويسكا يفرمل أتلتيكو مدريد وفياريال يستعيد التوازن

باو بارينا ا ف ب/ا ف ب

المهاجم الاوروغوياني لأتلتيكو مدريد لويس سواريس (يسار) يترك مكانه لدييغو كوستا (يسار) في المباراة ضد هويسكا في الدوري الإسباني في 30 أيلول/سبتمبر 2020.

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

فرمل هويسكا الصاعد حديثا غلى دوري الاضواء الانطلاقة القوية لأتلتيكو مدريد عندما أرغمه على التعادل السلبي الأربعاء في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهو التعادل الثالث لهويسكا هذا الموسم والثاني على التوالي بعد خسارته أمام ضيفه قادش الصاعد بدوري حديثا الى دوري النخبة صفر-1 في المرحلة الثانية، فرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

أما أتلتيكو مدريد فسقط في فخ التعادل للمرة الأولى هذا الموسم في ثاني مباراة له فقط بعد فوزه الكاسح على ضيفه غرناطة 6-1 الأحد بينها ثنائية وتمريرة حاسمة في 24 دقيقة لنجمه الجديد الدولي الأوروغوياني لويس سواريس الذي لعب أساسيا اليوم على حساب دييغو كوستا دون أن ينجح في هز الشباك.

وفرض أتلتيكو مدريد افضليته على أغلب مجريات المباراة خصوصا في الشوط الثاني بعدما دفع مدربه الارجنتيني دييغو سيميوني بكوستا والبلجيكي يانيك كاراسكو مكان سواريس وماركوس يورنتي (62)، وقبلهما الارجنتيني أنخل كوريا مكان فيتولو لتنشيط خط الهجوم (46) لكن دون جدوى بسبب تألق دفاع أصحاب الأرض ومن خلفه حارس المرمى أندريس فرنانديس.

وقال نجم خط الوسط الدولي ساوول نيغويس عقب المباراة "خيبنا الآمال بفشلنا في حصد العلامة الكاملة، بذلنا كل ما في وسعنا من أجل الفوز لكننا لم نستغل الفرص التي سنحت أمامنا ولا السيطرة على المجريات".

وأضاف "علينا ان نتعلم من أخطائنا، تطلعات الفريق هي نفسها ولم تتغير رغم هذا التعادل المخيب".

وتابع "أمام غرناطة لم نكن في افضل حالنا ولا في أسوأ حالنا وحققنا فوزا كبيرا، ما يتعين علينا القيام به هو مواصلة العمل وان نسير على هذا النهج لحصد العلامة الكاملة في المباريات المقبلة".

أما سيميوني فقال "أعتقد اننا بدأنا المباراة بصورة جيدة في الدقائق 15 الأولى وبعد ذلك تموضع لاعبو هويسكا بشكل افضل ولم يسمحوا لنا بالضغط وبالمساحات وتحولت المباراة من فرص كثيرة الى قليلة".

وأضاف "في الشوط الثاني ضغطنا عاليا وخرجنا بالكرة بشكل جيد في اليمين واليسار ولكن حارس المرمى كان رائعا وبالتالي لم ننجح في التسجيل اليوم. دافعوا بكثافة وحماس كبيرين وعلينا ان نفكر في المباراة القادمة".

- فياريال يستعيد التوازن -

وفي مباراة ثانية، استعاد فياريال توازنه بعد خسارته المذلة أمام مضيفه برشلونة الوصيف صفر-4 الأحد في المرحلة الثالثة، بفوزه ضيفه ألافيس 3-1.

وفرض المهاجم الدولي باكو ألكاسير نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية (13 و67)، وأضاف جيرار مورينو الهدف الثاني (45 من ركلة جزاء) فيما سجل إدغار منديس الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 36.

وبكر فياريال بالتسجيل عبر ألكاسير بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من ماريو غاسبار (13).

ونجح منديس في إدراك التعادل للضيوف بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من البرازيلي ديفيرسون، بيد ان فرحته لم تدم سوى تسع دقائق حيث حصل فياريال على ركلة جزاء اثر عرقلة غاسبار داخل المنطقة من المدافع الفرنسي فلوريان لوجون فانبرى لها جيرار مورينو بنجاح مانحا التقدم لاصحاب الارض (45).

وأمَّن ألكاسير فوز أصحاب الأرض بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة بيسراه (67).

وهو الفوز الثاني لفياريال مقابل تعادل وخسارة فرفع رصيده الى سبع نقاط ولحق بخيتافي وفالنسيا الى الصدارة بفارق الاهداف عنهما علما بان الاول لعب مباراة أقل، فيما مني ديبورتيفو ألافيس بخسارته الثالثة في أربع مباريات لم يتذوق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

ويلعب لاحقا ريال مدريد مع بلد الوليد، وإيبار مع التشي.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءات أتلتيك بلباو مع قادش، وإشبيلية مع ليفانتي، وسلتا فيغو مع برشلونة.

© 2020 AFP