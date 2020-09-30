بطولة المانيا: شالكه يعيّن باوم مدربا له خلفا لفاغنر

روني هارتمان ا ف ب/ارشيف

الالماني مانويل بوم حين كان مدربا لأوغسبورغ في 9 آذار/مارس 2019

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برلين (أ ف ب)

أعلن نادي شالكه الالماني لكرة القدم الاربعاء تعيين مانويل باوم مدربا جديدا له بعقد لمدة عامين خلفا للمقال دافيد فاغنر بعد بداية سيئة للنادي في الدوري المحلي هذا الموسم.

ولم يحقق شالكه اي فوز في مبارياته الـ18 الاخيرة في البوندسليغا، إذ يعود آخره الى كانون الثاني/يناير الماضي وهو مني بهزيمة تاريخية صفر-8 امام بايرن ميونيخ في المرحلة الاولى هذا الموسم قبل ان يسقط امام فيردر بريمن 1-3.

وقال باوم عقب تعيينه "مهمتنا الطارئة هي منح الفريق شعورا بإمكانية تحقيق النجاح مجددا، في التمارين وفي المباريات".

وتابع "أنا مقتنع بالجودة العالية في الفريق".

وسيكون الاختبار الاول لباوم الذي يتولى تدريب المنتخب الالماني تحت 18 عاما السبت في مواجهة مضيفه لايبزيغ الذي بلغ الموسم الماضي نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

وبدّل شالكه 13 مدربا في العقد الاخير من الزمن وأكد باوم قائلا "أعرف ما الذي اقوم به وما الذي ينتظرني".

ويعود باوم (41 عاما) الى عالم التدريب في الـ"بوندسليغا" بعد أن أشرف على أوغسبورغ من 2016 حتى نيسان/ابريل 2019 حين اقيل من منصبه بعد أن أنهى الموسم في المركز 15 آخر المراكز الآمنة.

كما عيّن النادي قائده السابق البرازيلي نالدو الذي اعتزل هذا العام بعد ان لعب لصالح موناكو الفرنسي، مساعدا له.

وقال نالدو (38 عاما) الذي خاض 80 مباراة لشالكه بين عامي 2016 و2019 "العودة الى شالكه تمنحني شعورا جيدا. يعرف الجميع كم هذا النادي عزيز على قلبي".

وكان شالكه أعلن الاربعاء خسائر بقيمة 9,7 مليون يورو (22,4 مليون دولار) في النصف الاول من السنة لترتفع قيمة ديونه الى 205,3 ملايين يورو.

© 2020 AFP