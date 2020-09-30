بومبيو في روما في سياق الانتخابات الرئاسية الأميركية

غوليلمو مانيابانه تصوير مشترك/ا ف ب

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (وسط) وزوجته سوزان لدى وصولهما إلى مطار تشامبينو في روما في 30 أيلول/سبتمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

يقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة مرتقبة جدا إلى روما الأربعاء بعد هجوم مباشر على دبلوماسية الفاتيكان الذي يستعد لتجديد اتفاق مع الصين.

ولدى وصوله إلى روما في زيارة تستمر يومين في إيطاليا والفاتيكان ضمن جولة أوروبية، دعا بومبيو البابا إلى التحلي ب"الشجاعة" لمكافحة "الانتهاكات الدينية".

وكان قبل ذلك حض الفاتيكان على انتقاد الانتهاكات الدينية في الصين مطالبا ب "شهادة أخلاقية".

وقال وزير الخارجية الأميركي في مقابلة مع مجلة "فيرست ثينغز" الأميركية المحافظة "الاتفاق بين الصين والفاتيكان لم يحم الكاثوليك من ممارسات الحزب".

ولن يلتقي بومبيو البابا فرنسيس فيما الأجواء محمومة في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. وأوضح مصدر في الفاتيكان أن لقاء ثنائيا بين الرجلين لم يكن مدرجا في برنامج الزيارة على أي حال.

وسيلتقي الخميس المسؤول الثاني في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي سيشارك معه أيضا الأربعاء في ندوة حول حرية المعتقد تنظمها السفارة الأميركية لدى الفاتيكان في أحد الفنادق.

وعشية وصول مايك بومبيو، رد مستشار مقرب من البابا فرنسيس على وزير الخارجية الأميركي من دون مواربة معتبرا أن الأميركيين "ينبغي ألا يتدخلوا في علاقاتنا مع الصين".

وأكد الكاردينال أوسكار مارادياغا من هندوراس لصحيفة إيطالية "التدخل ضرب من الجنون. يبدو لي أن القيادة الأميركية الراهنة تتحرك فقط على خلفية الانتخابات الأميركية. يسعون إلى إعادة انتخاب دونالد ترامب ويتصرفون متبعين هذا المنطق فقط".

في الولايات المتحدة غالبا ما يتحدث الرئيس الأميركي عن القمع الديني في الصين خلال حملته الانتخابية.

وزار مايك بومبيو المسيحي الانجيلي المتدين كنائس انجيلية كثيرة محاولا استقطاب هؤلاء الناخبين الذين ساهموا كثيرا بفوز دونالد ترامب.

- "مطاردة الأصوات الكاثوليكية" -

ويفيد معهد "بيو ريسيرتش سنتر" أن الكنيسة الكاثوليكية الأميرية منقسمة بين المؤيدين للجمهوريين (غالبيتهم من البيض) والمؤيدين للديموقراطيين (من أصول أميركية لاتينية). وأصوات هؤلاء تعتبر حاسمة في كل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويقول ماسيمو فايولي المؤرخ وعالم اللاهوت الإيطالي والاستاذ في جامعة فيانوفا في الولايات المتحدة إن الملف الصيني غير مهم جدا بل "ثمة مطاردة راهنا لأصوات الكاثوليك في الولايات المتحدة" من خلال هجوم غير مسبوق لوزارة الخارجية نشر بالتحديد في مجلة مسيحية معارضة جدا للبابا.

وأضاف الخبير لوكالة فرانس برس "نشهد محاولة لتحويل شعور معين مناهض للبابا ومناهض للفاتيكان إلى أصوات لصالح ترامب".

وتحمل مجموعة محافظة جدا من الكاثوليك على البابا وهي أميركية خصوصا وتصفه بأنه "شيوعي". ويرى البعض أنه يتناول كثيرا التفاوت الاجتماعي والمهاجرين والمهمشين على حساب العقيدة التقليدية حول العائلة والأخلاقيات الجنسية.

وسيكون مسؤولون كبار في الكرسي الرسولي على الطاولة نفسها مع مايك بومبيو من دون أن يكون هناك أي نية بالتخلي عن الاتفاق مع الصين.

وكان البابا فرنسيس أعطى موافقته على تجديد الاتفاق لسنتين أخريين في تشرين الأول/اكتوبر "بنسق اختباري" على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس.

وأشار مقال نشرته صحيفة "اوسيرفاتوري رومانو" الرسمية في الفاتيكان إلى سنتين "إيجابيتين مع أنهما محدودتان" في إطار الاتفاق "تؤشران إلى إمكانية المضي قدما".

وكان الفاتيكان أبرم في 22 أيلول/سبتمبر 2018 اتفاقا تاريخيا "موقتا" مع بكين حول تعيين أساقفة. وأتى الافاق ثمرة عقود من المداولات للكرسي الرسولي الذي اختار دبلوماسية الخطوة خطوة لتوحيد صفوف الكنيسة الصينية المنقسمة.

ويعطي الاتفاق البابا الكلمة الفصل لتعيين أساقفة صينيين وقد أختير اثنان منهما منذ الاتفاق الذي ينتقده بعض الكاثوليك الذين يشجبون تمييزا لا يزال قائما.

والأربعاء يلتقي بومبيو نظيره الإيطالي لويجي دي مايو فضلا عن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي. وستشمل المحادثات العلاقات الثنائية وأزمة كوفيد-19 خصوصا فضلا عن شبكة الجيل الخامس من الاتصالات.

ولا يعرف إن كان موضوع الصين سيطرح خلال هذه المحادثات. وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي وقع نهاية آب/اغسطس في روما اتفاقين تجاريين جديدين.

وفي آذار/مارس 2019، وقعت الحكومتان الصينية والإيطالية بروتوكل اتفاق لدخول إيطاليا إلى "طرق الحرير الجديدة" وهي مشروع ضخم للمنشآت البحرية والبرية اطلقته بكين في 2013.

© 2020 AFP