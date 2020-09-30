تراجع عائدات النفط بنسبة 99% بين 2014 و 2019 في فنزويلا (مادورو)

رامون سامكو ا ف ب/AFP/ارشيف

أحد آبار النفط في موريشال في فنزويلا في تموز/يوليو 2011.

إعلان اقرأ المزيد

كراكاس (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء أن فنزويلا سجلت تراجعا "قويا" لعائدات النفط بين عامي 2014 و 2019 بلغ 99%.

وأضاف في خطاب متلفز "بين الأعوام 2014 و 2019 شهدت فنزويلا الهبوط الاقوى لعائدات التصدير في تاريخها، قد تكون هذه المرة الأولى التي أشير فيها الى هذه الأرقام بشكل علني: خلال ست سنوات خسرنا 99% من عائداتنا من العملات الصعبة".

ومنذ العام 2015 "بلغت وتيرة تراجع عائدات النفط في فنزويلا 30 مليار دولار سنويا" كما قال موضحا "هذا الرقم لا يمكن تصوره حتى لا يمكن تصور حجم الضغط الذي تعرض له اقتصادنا".

وبحسب مادورو فانه "بدلا من كل مئة دولار كنا نحصل عليها عام 2014 من مبيعات النفط، نحصل اليوم على أقل من دولار" في هذه الدولة التي تملك أكبر احتياطي نفط في العالم.

والنتيجة فان عائدات النفط تراجعت من اكثر من 56 مليار دولار عام 2013 الى "اقل من 400 مليون دولار السنة الماضية".

واضاف أن السبب الرئيسي وراء ذلك "هو الحرب المعلنة على أسعار النفط بهدف مهاجمة أكبر المنتجين في العالم".

لكن الخبراء الذي يقرون بان العقوبات المفروضة على فنزويلا "فاقمت" من الأزمة يرون أن السبب هو سوء الادارة الاقتصادية والفساد.

© 2020 AFP