ترامب وبايدن يتبادلان الإهانات الشخصية في أول مناظرة بينهما

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن خلال أول مناظرة تلفزيونية بينهما في كليفلاند بولاية أوهايو في 29 أيلول/سبتمبر 2020.

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كليفلاند (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

تبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن خلال أول مناظرة تلفزيونية بينهما مساء الثلاثاء الاتهامات الشخصية وسط أجواء محمومة سادها توتر شديد ومقاطعة الواحد للآخر.

ومنذ الدقائق الأولى للمناظرة بدا التوتر واضحاً، إذ قاطع الرجلان بعضهما البعض بشكل متكرّر، مما دفع بنائب الرئيس السابق باراك أوباما إلى مخاطبة ترامب قائلاً له "هلا تخرس يا رجل!".

كما نعت المرشّح الديموقراطي الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية بأنّه "كذّاب" و"مهرّج".

وقال بايدن عن منافسه في استحقاق الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر إنّ "كلّ ما يقوله حتى الآن كذب. أنا لست هنا لأبرهن أكاذيبه. الكلّ يعلم أنّه كذّاب".

وأضاف "من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج، عفواً هذا الشخص".

وتابع "أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

بدوره اتّهم ترامب منافسه الديموقراطي بالافتقار إلى الذكاء وبأنّه دمية في يد "اليسار الراديكالي".

وقال ترامب من على منصّة المناظرة في كليفلاند بولاية أوهايو مخاطباً نائب الرئيس السابق "أنت لا تمتّ إلى الذكاء بصلة، جو. 47 عاماً ولم تفعل شيئا".

وتبادل المرشّحان هذه النعوت على مرأى من عشرات ملايين الأميركيين الذين تابعوا هذه المناظرة من على شاشات تلفزيوناتهم قبل 35 يوماً من الاستحقاق الرئاسي.

ووفقاً للبروتوكول الصحي المتّبع بسبب كوفيد-19، استهلت المناظرة من دون أن يتصافح الرجلان السبعينيان عند وصولهما إلى المنصّة، بل توجه كل منهما إلى مكانه.

واستهلت المناظرة بدفاع الرئيس الجمهوري عن قراره المثير للجدل بترشيح قاضية محافظة للمحكمة العليا قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.

وقال ترامب وقد وضع ربطة عنق مخططة حمراء داكنة "لقد فزنا في انتخابات 2016 ولنا الحقّ في ذلك".

وسارع المرشح الديموقراطي وقد وضع ربطة عنق رفيعة بخطوط سوداء وبيضاء "علينا الانتظار حتى نرى نتيجة هذه الانتخابات".

وانطلقت المناظرة على مرأى من جمهور صغير كان في عداده زوجتا المرشّحين ميلانيا ترامب وجيل بايدن وقد وضعتا كمامات.

وسعى بايدن، الذي يتصدّر استطلاعات الرأي، إلى ربط ترامب بشكل مباشر بجائحة كوفيد -19 التي أودت بأرواح أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الجائحة في العالم أجمع.

وقال المرشح الجمهوري مخاطباً الناخبين الأميركيين "كم منكم استيقظ هذا الصباح وكان لديه كرسي فارغ على طاولة المطبخ لأنّ أحدهم مات بسبب كوفيد-19؟".

واستهزأ بايدن بترامب غامزاً من قناة أحد أكثر تصريحاته شهرة بقوله "ربّما يمكنك حقن مبيّض الملابس في ذراعك وهذا كفيل بعلاج" فيروس كورونا.

© 2020 AFP