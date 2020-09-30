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حزب الله يرد على اتهامات نتانياهو له بامتلاك مصانع أسلحة من خلال جولة إعلامية لمواقعه في بيروت

رئيس وزراء إسرائيل يتهم حزب الله بامتلاك مصنع أسلحة قرب مطار بيروت. © صورة من التلفزيون

نظم حزب الله الأربعاء جولة لوسائل الإعلام المحلية والدولية لزيارة مواقع له في بيروت ليرد على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو له بامتلاك مصانع سرية لتخزين الأسلحة قرب المطار، والتي يعتبرها الحزب الشيعي باطلة وكاذبة. وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن سلاح حزب الله من مواضيع الخلاف الأساسية التي ينقسم بشأنها اللبنانيون.