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حزب الله يرد على اتهامات نتانياهو له بامتلاك مصانع أسلحة من خلال جولة إعلامية لمواقعه في بيروت

نشرت في:

رئيس وزراء إسرائيل يتهم حزب الله بامتلاك مصنع أسلحة قرب مطار بيروت.
رئيس وزراء إسرائيل يتهم حزب الله بامتلاك مصنع أسلحة قرب مطار بيروت. © صورة من التلفزيون
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : ماري زعرور حنا
7 دقائق

نظم حزب الله الأربعاء جولة لوسائل الإعلام المحلية والدولية لزيارة مواقع له في بيروت ليرد على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو له بامتلاك مصانع سرية لتخزين الأسلحة قرب المطار، والتي يعتبرها الحزب الشيعي باطلة وكاذبة. وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن سلاح حزب الله من مواضيع الخلاف الأساسية التي ينقسم بشأنها اللبنانيون.

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مراسل فرانس24 من لبنان
03:03

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