رئيسة بلدية باريس تقاطع قمة من تنظيم الرياض دعما للناشطة لجين الهذلول المسجونة بالسعودية

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قاطعت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو المشاركة في قمة كبرى مدن مجموعة العشرين التي تنظمها الرياض افتراضيا. وأفاد مصدر مقرب من هيدالغو لوكالة الأنباء الفرنسية أن امتناع هيدالغو عن المشاركة كان تعبيرا عن دعمها للناشطة لجين الهذلول المسجونة في السعودية.

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قررت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو مقاطعة قمة كبرى مدن مجموعة العشرين التي تنظمها الرياض عبر تقنية الفيديو، تعبيرا عن دعمها للناشطة السعودية لجين الهذلول الموقوفة في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من هيدالغو، إنّها "أخطرت المنظمين بعدم مشاركتها" في هذه القمة الافتراضية التي بدأت الأربعاء وتستمر لثلاثة أيام.

وكانت بلدية باريس أعلنت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء مواطنة فخرية فيها في 2019.

وأضاف المصدر أن تزامن "الذكرى الثانية لاغتيال الصحافي جمال خاشقجي بشكل مروع في 2 تشرين الأول/اكتوبر" وانعقاد القمة، شكل حافزاً آخر للمقاطعة. لكنه أوضح أن القرار "لا يعيد النظر في انتماء باريس إلى 'يو-20'".

وكان رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو أبلغ بدوره عن عدم انضمامه إلى القمة الافتراضية.

فرانس24/ أ ف ب

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