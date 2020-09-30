رولان غاروس: انسحاب الأمريكية سيرينا وليامس من البطولة بسبب الإصابة

الأمريكية سيرينا ويليامس خلال مباراتها في الدور الأول ضد مواطنتها كريستي آهن. رولان غاروس. فرنسا في 28 سبتمبر/أيلول 2020.

انسحبت النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب رولان غاروس بسبب الإصابة، حسبما أعلن الأربعاء منظمو المنافسة. وسيؤجل هذا التعثر حلم وليامس بالظفر بلقبها الرابع والعشرين في بطولات الغراند سلام. وكان من المفترض أن تتواجه ابنة الـ39 عاما في الدور الثاني مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا. فهل تستفيد هاليب وسفيتولينا المرشحتين لتحقيق نتائج مهمة في المنافسة من انسحاب وليامس؟

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أعلن منظمو بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب المقامة هذه السنة في موعد جديد جراء تداعيات فيروس كورونا، عن انسحاب النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس بسبب الإصابة، ما سيؤجل حلمها بإحراز لقبها الرابع والعشرين في بطولات الغراند سلام.

وكان من المفترض أن تتواجه ابنة الـ39 عاما في الدور الثاني الأربعاء مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا، لكن يبدو أن الإصابة التي تعاني منها في وتر أخيل التي أجبرتها أيضا على عدم المشاركة في دورة روما، حرمتها من مواصلة المشوار في البطولة الفرنسية ومحاولة الفوز بلقبها الأول في الغراند سلام منذ بطولة أستراليا المفتوحة أوائل 2017.

Serena Williams has withdrawn from #RolandGarros with an achilles injury. pic.twitter.com/u6vGa9JCkX — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020

وفي السياق، أكدت سيرينا في مؤتمر صحافي أن "الأمر يتعلق بوتر أخيل الذي لم يحظ بالوقت الكافي لكي يتعافى بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة".

واضطرت سيرينا إلى استدعاء الطبيب المعالج خلال مباراتها في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز في وقت سابق من الشهر الحالي بعد إصابتها في وتر أخيل، لكنها أكملت اللقاء وخسرته أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا قبل أن تعلن لاحقا عدم مشاركتها في دورة روما.

وكانت سيرينا تمني النفس بأن تذهب في رولان غاروس حتى النهاية والفوز باللقب الرابع لها في البطولة الفرنسية بعد أعوام 2002 و2013 و2015، لأن ذلك سيسمح لها بمعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب في عصري الهواة والاحتراف والمسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت (24).

وبعد أن غابت عن نسخة 2017 بسبب حملها بمولودتها الأولى، ودعت سيرينا رولان غاروس من الدور الرابع عام 2018 والثالث العام الماضي.

ورغم وصولها إلى أربع مباريات نهائية عامي 2008 و2009 في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، عجزت الأمريكية عن الظفر بأي لقب كبير منذ أن توجت بلقب أستراليا المفتوحة أوائل 2017 وهي حامل.

وصرحت سيرينا الأربعاء: "إني أعاني لكي أمشي وهذا دليل بأن علي محاولة التعافي"، كاشفة أنها "بحاجة من أربعة إلى ستة أسابيع من الجلوس وعدم القيام بأي شيء. من المحتمل جدا ألا أخوض أي دورة أخرى هذا العام".

هل تستفيد هاليب وسفيتولينا من انسحاب وليامس؟

ويشكل انسحاب سيرينا الذي منح بيرونكوفا بطاقة العبور إلى الدور الثالث حيث ستتواجه مع إحدى التشيكيتين باربورا ستريكوفا الثانية والثلاثين وباربورا كريتشيكوفا، ضربة إضافية لمنظمي البطولة الفرنسية التي كان من المفترض أن تبدأ في أيار/مايو، لكنها أرجئت لتصبح بعد فلاشينغ ميدوز بسبب تداعيات "كوفيد-19".

وبدأت البطولة بغياب السويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب الكبرى عند الرجال (20) لعدم تعافيه من عملية جراحية، والأسترالية آشلي بارتي الأولى عند السيدات تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا، واليابانية ناومي أوساكا الثالثة والفائزة بلقبها الكبير الثالث قبل أسابيع معدودة بتتويجها بطلة لفلاشينغ ميدوز، بسبب إصابة عضلية في فخذها.

وكانت سيرينا تخوض مشاركتها الثامنة عشرة في رولان غاروس، ووحدها شقيقتها الكبرى فينوس (40 عاما) شاركت في البطولة الفرنسية أكثر منها (23) لكنها لم تتجاوز الدور الرابع منذ عام 2006 (خرجت من ربع النهائي)، وهي ودعت النسخة الحالية من الدور الأول بخسارتها أمام السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا التي واصلت مفاجآتها الأربعاء بعدما أقصت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا العاشرة ووصيفة فلاشينغ ميدوز بالفوز عليها بسهولة تامة 6-2 و6-2، مستفيدة من الأخطاء المباشرة الكثيرة للأخيرة (38).

وقبل مشاركتها في البطولة الفرنسية وإقصائها فينوس وأزارنكا المتوجتين معا بتسعة ألقاب كبرى (7 للأولى و2 للثانية)، لم تفز شمييدوفا (26 عاما ومصنفة 161 عالميا) بأي مباراة في الغراند سلام منذ خمسة أعوام، وتحديدا منذ الدور الثاني لفلاشينغ ميدوز عام 2015 حين تغلبت على المونتينغرية دانكا كوفينيتش.

وبخروج أزارنكا وانسحاب سيرينا وغياب أوساكا وبارتي الفائزة بلقب البطولة الفرنسية العام الماضي، خلت الساحة أمام منافسات مثل الرومانية سيمونا هاليب الثانية وبطلة 2018 والتي تلتقي لاحقا مع مواطنتها إيرينا كاميليا بيغو، والأوكرانية إيليا سفيتولينا الثالثة التي تخطت الأربعاء الدور الثاني بفوزها على المكسيكية الصاعدة من التصفيات ريناتا ساراسوا 6-3 وصفر-6 و6-2.

وتلتقي الأوكرانية القادمة من تتويجها الخامس عشر في دورات رابطة المحترفات بعد إحرازها لقب ستراسبورغ الفرنسية، في الدور الرابع الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا السابعة العشرين في محاولة للوصول إلى الدور الرابع للمرة الأولى منذ 2017 حين انتهى مشوارها عند ربع النهائي على غرار عام 2015.

فرانس24/ أ ف ب

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