رولان غاروس: تييم الى الدور الثالث بعد إنقاذه 3 كرات في المجموعة الثالثة

توماس سامسون ا ف ب/ا ف ب

النمسوي دومينيك تييم يحتفل بفوزه على الاميركي جاك سوك في الدور الثاني لبطولة رولان غاروس في 30 أيلول/سبتمبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

بلغ النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، على ملاعب رولان غاروس، بفوزه على الأميركي جاك سوك 6-1 و6-3 و7-6 (8-6) الأربعاء اثر انقاذه ثلاث كرات في المجموعة الثالثة كانت خسارة إحداها ستجبره على خوض مجموعة رابعة.

ويلتقي تييم المتوج الأحد قبل الماضي بلقبه الكبير الأول في مسيرته الاحترافية بإحرازه بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، في الدور المقبل مع النروجي كريستيان رود أو الأميركي الآخر طومي باول.

وضرب تييم، وصيف رولان غاروس مرتين، بقوة في المجموعة الاولى وكسبها 6-1، وحسم الثانية في صالحه أيضا 6-3، قبل أن يعاني في الثالثة أمام العودة القوية لسوك الثامن عالميا سابقا (2017) والـ310 حاليا والذي حصل على ثلاث كرات لكسر إرسال النمسوي في الشوط الفاصل عندما كان متقدما 6-3.

لكن تييم قلب الطاولة وكسب خمس نقاط متتالية بينها إرسال نظيف وحسم الشوط الفاصل والمجموعة في صالحه وبالتالي المباراة في ساعتين و22 دقيقة في أول مواجهة تجمعه بسوك.

وقال تييم "أنا سعيد جدا بتأهلي وهذا فوز مهم جدا بالنسبة لي بثلاث مجموعات".

وأضاف "سوك كان يلعب بطريقة جيدة جدا منذ المجموعة الثانية، وكنت محظوظا بإنقاذ الكرات الثلاث في المجموعة الثالثة".

© 2020 AFP