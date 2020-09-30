رولان غاروس: ضربة أخرى للبطولة بانسحاب سيرينا وليامس

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

تلقى منظمو بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، المقامة هذا العام في موعد جديد بسبب تداعيات فيروس "كوفيد-19"، ضربة إضافية بانسحاب النجمة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس بسبب الإصابة، ما سيؤجل حلمها بإحراز لقبها الرابع والعشرين في بطولات الغراند سلام.

وكان من المفترض أن تتواجه ابنة الـ39 عاما في الدور الثاني الأربعاء مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا، لكن الإصابة التي تعاني منها في وتر أخيل وأجبرتها أيضا على عدم المشاركة في دورة روما، حرمتها من مواصلة المشوار في البطولة الفرنسية ومحاولة الفوز بلقبها الأول في الغراند سلام منذ بطولة أستراليا المفتوحة أوائل 2017.

وأكدت سيرينا في مؤتمر صحافي أن "الأمر يتعلق بوتر أخيل الذي لم يحظ بالوقت الكافي لكي يتعافى بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة".

واضطرت سيرينا الى استدعاء الطبيب المعالج خلال مباراتها في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز في وقت سابق من الشهر الحالي بعد إصابتها في وتر أخيل، لكنها أكملت اللقاء وخسرته أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا قبل أن تعلن لاحقا عدم مشاركتها في دورة روما.

وكانت سيرينا تمني النفس بأن تذهب في رولان غاروس حتى النهاية والفوز باللقب الرابع لها في البطولة الفرنسية بعد أعوام 2002 و2013 و2015، لأن ذلك سيسمح لها بمعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب في عصري الهواة والاحتراف والمسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت (24).

وبعد أن غابت عن نسخة 2017 بسبب حملها بمولودتها الأولى، ودعت سيرينا رولان غاروس من الدور الرابع عام 2018 بعد انسحابها بسبب الإصابة أيضا، والثالث العام الماضي.

ورغم وصولها الى أربع مباريات نهائية عامي 2008 و2009 في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، عجزت الأميركية عن الفوز بأي لقب كبير منذ أن توجت بلقب أستراليا المفتوحة أوائل 2017 وهي حامل.

وقالت سيرينا الأربعاء "إني أعاني لكي أمشي وهذا دليل بأن عليّ محاولة التعافي"، كاشفة أنها "بحاجة من أربعة الى ستة أسابيع من الجلوس وعدم القيام بأي شيء. من المحتمل جدا ألا أخوض أي دورة أخرى هذا العام".

- الساحة تخلو أمام هاليب وسفيتولينا -

ويشكل انسحاب سيرينا الذي منح بيرونكوفا بطاقة العبور الى الدور الثالث حيث ستتواجه مع إحدى التشيكيتين باربورا ستريكوفا الثانية والثلاثين وباربورا كريتشيكوفا، ضربة إضافية لمنظمي البطولة الفرنسية التي كان من المفترض أن تبدأ في أيار/مايو لكنها أرجئت لتصبح بعد فلاشينغ ميدوز بسبب تداعيات "كوفيد-19".

وبدأت البطولة بغياب السويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب الكبرى عند الرجال (20) لعدم تعافيه من عملية جراحية، والأسترالية آشلي بارتي الأولى عند السيدات تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا، واليابانية ناومي أوساكا الثالثة والفائزة بلقبها الكبير الثالث قبل أسابيع معدودة بتتويجها بطلة لفلاشينغ ميدوز، بسبب إصابة عضلية في فخذها.

وكانت سيرينا تخوض مشاركتها الثامنة عشرة في رولان غاروس، ووحدها شقيقتها الكبرى فينوس (40 عاما) شاركت في البطولة الفرنسية أكثر منها (23) لكنها لم تتجاوز الدور الرابع منذ عام 2006 (خرجت من ربع النهائي)، وهي ودعت النسخة الحالية من الدور الأول بخسارتها أمام السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا.

وبانسحاب سيرينا وغياب أوساكا وبارتي الفائزة بلقب البطولة الفرنسية العام الماضي، خلت الساحة أمام منافسات مثل الرومانية سيمونا هاليب الثانية وبطلة 2018 والتي تلتقي لاحقا مع مواطنتها ايرينا كاميليا بيغو، والأوكرانية ايليا سفيتولينا الثالثة التي تخطت الأربعاء الدور الثاني بفوزها على المكسيكية الصاعدة من التصفيات ريناتا ساراسوا 6-3 وصفر-6 و6-2.

وتلتقي الأوكرانية القادمة من تتويجها الخامس عشر في دورات رابطة المحترفات بعد إحرازها لقب ستراسبورغ الفرنسية، في الدور الرابع الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا السابعة العشرين في محاولة للوصول الى الدور الرابع للمرة الأولى منذ 2017 حين انتهى مشوارها عند ربع النهائي على غرار عام 2015.

© 2020 AFP