رولان غاروس: نادال بسهولة الى الدور الثالث

آن-كريستين بوجولا ا ف ب/ا ف ب

الاسباني رافايل نادال لدى وصوله الى ملعب فيليب سشاترييه لمواجهة الاميركي ماكينزي ماكدونالد في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس في 30 أيلول/سبتمبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

واصل الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس ببلوغه الدور الثالث اثر فوزه السهل على الاميركي ماكينزي ماكدونالد 6-1 و6-صفر و6-3 الأربعاء.

واحتاج نادال الساعي الى اللقب الثالث عشر في رولان غاروس والـ20 في الغراند سلام لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة السويسري روجيه فيدرر، أبرز الغائبين بسبب عملية جراحية في الركبة ستبعده حتى نهاية الموسم، الى ساعة و40 دقيقة للتخلص من عقبة ماكدونالد حيث خسر أربعة أشواط فقط، وحقق 31 ضربة رابحة مع 15 خطأ مباشرا فقط.

ونجح الماتادور في كسر إرسال منافسه الأميركي سبع مرات من أصل ثمان محاولات دون أن يخسر إرساله طيلة المباراة ليضرب موعدا مع الياباني كي نيشيكوري الرابع عالميا سابقا والـ35 حاليا أو الإيطالي ستيفانو ترافاغليا من أجل بطاقة الدور ثنت النهائي.

وهي ثاني بطولة يشارك فيها نادال منذ استئناف منافسات الكرة الصفراء مطلع آب/أغسطس الماضي عقب توقفها منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث خاض منافسات دورة روما للماسترز وخرج من ربع النهائي على يد الارجنتيني دييغو شفارتسمان، بعدما فضل عدم المشاركة في دورة سينسيناتي وبطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز بسبب قلقه من فيروس "كوفيد-19".

© 2020 AFP