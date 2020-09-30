رولان غاروس: هاليب الى الدور الثالث لمواجهة ثأرية مع أنيسيموفا

توماس سامسون ا ف ب

الرومانية سيمونا هاليب خلال مباراتها في الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب في 30 ايلول/سبتمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة اولى وحاملة اللقب عام 2018 الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الاربع في كرة المضرب، على ملاعب فلاشينغ ميدوز بفوزها الاربعاء على مواطنتها ايرينا-كاميليا بيغو 6-3 و6-4.

وتلتقي المصنفة ثانية عالميا في الدور المقبل في مباراة ثأرية مع الاميركية أماندا أنيسيموفا التي أقصتها من ربع نهائي العام الماضي.

ولم تعان بطلة ويمبلدون في تخطي عقبة منافستها وهي تبدو مرشحة قوية لحصد اللقب هذا العام بعد أن حققت فوزها السادس عشر تواليا في جميع الدورات التي خاضتها، إذ قبل توقف المنافسات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في آذار/مارس الفائت حققت لقب دورة دبي، قبل أن تعود وترفع كأس دورة براغ تبعته بلقب دورة روما الاسبوع الفائت.

وبعد انسحاب المخضرمة الاميركية سيرينا وليامس المتوجة ثلاث مرات في باريس قبل مباراتها في الدور الثاني وخروج البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا وصيفة فلاشينغ ميدوز الاميركية وغياب حاملة اللقب والمصنفة اولى عالميا الاسترالية آشلي بارتي، تبدو هاليب المرشحة الابرز لحصد لقبها الثالث في البطولات الكبرى.

© 2020 AFP