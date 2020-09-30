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سلطات الضرائب الإسبانية تضع النجم البرازيلي نيمار على قائمة سوداء لديون تفوق 34 مليون يورو

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البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي خلال وصوله إلى مقر التدريب في "كامب دي لوج" في سان جرمان أون لاي بالقرب من باريس، في 22 حزيران/ يونيو 2020
البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي خلال وصوله إلى مقر التدريب في "كامب دي لوج" في سان جرمان أون لاي بالقرب من باريس، في 22 حزيران/ يونيو 2020 © أ ف ب / أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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وضعت هيئة الضرائب الرسمية في إسبانيا نجم نادي باريس سان جرمان نيمار، مهاجم برشلونة بين 2013 و2017، على القائمة السوداء لديون بلغت 34,6 مليون يورو، وفقا لوثيقة رسمية نُشرت الأربعاء على موقع الهيئة.

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وضعت سلطات الضرائب الإسبانية اللاعب البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جرمان ومهاجم برشلونة بين 2013 و2017 على القائمة السوداء لديون تتجاوز 34 مليون يورو، وفقا لوثيقة رسمية نُشرت الأربعاء على موقع الهيئة الرسمية للضرائب.

ويتصدر اسم نيمار قائمة تضم آلاف الأفراد والشركات التي لديها "ديون بأكثر من مليون يورو"، وهو الأعلى بين جميع "المدينين" إذ بلغت ديونه 34,6 مليون يورو.

الهيئة الرسمية للضرائب التي أكدت ظهور اسم نيمار للمرة الأولى في هذه القائمة السوداء، لم تحدد رابط الدين وما إذا كان مرتبطا بانتقاله في 2013 من فريقه سانتوس إلى برشلونة.

لكنها أشارت إلى أنه كان لابد من استيفاء عدة معايير، مثل تجاوز الموعد النهائي لتسديد الديون أو حتى عدم تسديدها في كانون الأول/ديسمبر 2019 ليكون على القائمة السوداء.

وكشفت الصحافة الإسبانية الصيف الماضي أن سلطات الضرائب المحلية طالبت نيمار بمبلغ يقارب 35 مليون يورو في قضية تهرب ضريبي من الفترة التي كان يلعب فيها مع النادي الكاتالوني، لكن المعلومات لم تكن رسمية الى حد الآن.

فرانس24/ أ ف ب

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