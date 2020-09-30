سماع صوت قوي في باريس والضواحي والشرطة تقول إنه لمقاتلة فرنسية اخترقت حاجز الصوت

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قالت الشرطة الفرنسية في بيان إن الصوت المدوي الذي سمع في باريس والضواحي، والذي اهتزت له النوافذ في المنطقة، كان نتيجة اختراق مقاتلة حاجز الصوت. وحثت الشرطة السكان على عدم الاتصال بقسم الطوارئ.

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سمع صوت قوي صباح الأربعاء في باريس والضواحي، قالت الشرطة في وقت لاحق إنه لمقاتلة اخترقت حاجز الصوت.

وهزت قوة الصوت النوافذ في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية، مما أدى إلى تهافت السكان على الاتصال بالشرطة، التي حثت السكان على عدم الاتصال بخدمات الطوارئ.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع أن الصوت ناتج عن اختراق مقاتلة حاجز الصوت، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

فرانس 24/ رويترز

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