فيروس كورونا: الأردن يعيد فتح دور العبادة والمقاهي اعتبارا من الخميس ويحذر من "الاستهتار"

أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء أنها ستفتح دور العبادة والمطاعم والمقاهي مجددا اعتبارا من الخميس رغم تزايد الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت الأربعاء رقما قياسيا. وحذر مسؤول حكومي من أن "الاستهتار قد يدفعنا إلى العودة إلى الحظر الشامل أو الجزئي". وتوعدت الحكومة بفرض عقوبات على المخالفين.

إعلان اقرأ المزيد

سمحت الحكومة الأردنية الأربعاء بإعادة فتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي اعتبارا من الخميس على الرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد لأرقام قياسية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحفي إنه: "تقرر عودة المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي إلى فتح أبوابها اعتبارا من يوم غد الخميس ضمن أولويات وشروط محددة واشتراطات تتعلّق بالسلامة العامّة والوقاية".

وحذر العضايلة وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة، المواطنين، من إن "الاستهتار قد يدفعنا إلى العودة إلى الحظر الشامل أو الجزئي".

وقال "إذا لم نتمكّن جميعاً من رفع مستويات الالتزام بسبل الوقاية، سنشهد تسارعاً خطيرا وكبيرا في أعداد الحالات بوتيرة قد تعجز منظومتنا الصحية عن التعامل معها واحتوائها، وهو وضع قد يفرض العودة لتنفيذ الإغلاقات والحظر حماية لصحة المجتمع".

من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة خلال المؤتمر، إنه "سيطلب من جميع المصلين إحضار سجادتهم الخاصة الى المسجد ووضع كمامة والحرص على التباعد الجسدي وسيتم إغلاق أي مسجد تسجل فيه إصابات".

من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة إعادة فتح المطاعم الشعبية والسياحية "بطاقة استيعابية لا تتجاوز الـ50 بالمئة وترك مسافة مترين بين طاولة وأخرى على أن لا يتجاوز عدد الأشخاص على طاولة واحدة العشرة أشخاص".

عقوبات ضد المخالفين

ومن جانب آخر، أكد العضايلة إن "رئيس الوزراء عمر الرزاز أصدر أوامر بتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير الصحية المفروضة من الجهات المختصّة".

وأوضح إن "العقوبات تصل إلى غرامة ماليّة لا تقل عن خمسمائة دينار (حوالى 700 دولار)، ولا تزيد عن ألف دينار (حوالى 1400 دولار) إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار (حوالى 4300 دولار)، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار".

وسجل الأردن الأربعاء حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 1776 إصابة بعدما كان يسجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد فقط، بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من آب/اغسطس. وسجلت المملكة حتى مساء الأربعاء 11 ألفا و825 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و61 حالة وفاة، بحسب وزير الصحة الأردني سعد جابر.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك