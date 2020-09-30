كأس الرابطة الانكليزية: مانشستر سيتي بسهولة الى ربع النهائي

مولي دارلينغتون تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف رحيم ستيرليغ ضد بيرنلي في الدور الرابع من كأس الرابطة الانكليزية في كرة القدم في 30 ايلول/سبتمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

بلغ مانشستر سيتي حامل اللقب الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الانكليزية لكرة القدم بفوزه على مضيفه بيرنلي 3-صفر الاربعاء بفضل ثنائية لرحيم ستيرلينغ معوضا خيبة نهاية الاسبوع.

وسجل ستيرلينغ (35 و49) والوافد الجديد الاسباني فيران توريس (65) أهداف مانشستر سيتي حامل اللقب في الاعوام الثلاثة الاخيرة.

ودخل مانشستر سيتي الى المباراة بعد خسارة مدوية على ارضه امام ليستر سيتي 2-5 في المرحلة الثالثة من الدوري المحلي الاحد، حيث كانت المرة الاولى التي تستقبل فيها شباك فريق للمدرب الاسباني بيب غوارديولا خمسة اهداف في مسيرته التدريبية.

كما كانت المرة الاولى التي تستقبل شباك سيتي خمسة اهداف على ارضه في جميع المسابقات في تاريخه.

وبدا غوارديولا مصمما على استعادة توازنه بعدما أشرك العديد من اللاعبين الاساسيين في مسابقة يزج بها عادة المدربون بلاعبي الاحتياط، حيث اشرك صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين افضل لاعب في الدوري الموسم الماضي وستيرليغ والجزائري رياض محرز وكايل ووكر والبرازيلي فرناندينيو والفرنسي بنجامان مندي أساسيين.

وافتتح ستيرلينغ التسجيل عندما وصلته عرضية عن الجهة اليسرى من مندي تابعها بيسراه على يمين الحارس الايرلندي الشمالي بايلي بيكوك-فاريل (35).

وسجل الدولي الانكليزي الهدف الثاني عندما وصلت الكرة الى توريس القادم هذا الموسم من فالنسيا الى داخل المنطقة ومررها عرضية الى ستيرلينغ المتواجد على باب المرمى (49).

ورد الاخير الجميل الى الاسباني بعد ان مرر له كرة الى داخل المنطقة تابعها توريس على يسار الحارس في اسفل الزاوية (65).

وكاد ستيرلينغ أن يخرج بـ"هاتريك" عندما وصلته الكرة وتوغل الى داخل المنطقة الا ان الحارس تصدى لها برجله (71).

وفي مباراة أخرى، بلغ نيوكاسل الدور ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه نيوبورت كاونتي من الدرجة الرابعة بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الاصلي 1-1.

ويلعب لاحقا مانشستر يونايتد مع مضيفه برايتون، وايفرتون مع وست هام.

© 2020 AFP