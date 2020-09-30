لقاء مرتقب بين منوتشين وبيلوسي لكسر الجمود حول خطة الدعم الاقتصادي

توني سانديز تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

أعرب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين عن أمله في الوصول إلى اتفاق حول خطة دعم إضافي للاقتصاد الأميركي، وذلك قبل لقاء مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يهدف إلى كسر الجمود المستمر منذ أسابيع في الكونغرس.

وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب والقادة الديموقراطيون إلى الاتفاق حول تمديد القانون الذي أقر في آذار/مارس مع تفاقم وباء كوفيد-19 وتبلغ قيمته 2,2 ترليون دولار، وذلك عقب انتهاء صلاحية بعض بنوده المهمة لدعم الاقتصاد.

ويلتقي منوتشين وبيلوسي في مكتب رئيسة المجلس بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس، ويأمل الديموقراطيون الذين يحظون بالأغلبية في مجلس النواب أن يقدموا آخر مقترحاتهم حول خطة الدعم للمجلس في وقت لاحق من اليوم.

وعقب أسابيع من المفاوضات المتعثرة، تحقق تقدم هذا الأسبوع بعد استئناف منوتشين وبيلوسي المحادثات الاثنين والثلاثاء وتعهدهما مواصلتها.

وفي حوار مع "سي إن بي سي" صباح الأربعاء، قال منوتشين إنه "متفائل" حول مآل المحادثات التي "سنمنحها محاولة أخرى أكثر جدية لإنجاز الأمر".

وأضاف وزير الخزانة "أظن أنه توجد تسوية معقولة. إنه أمر يرغب الرئيس بشدة في إنجازه".

وأعلن الديموقراطيون في وقت سابق هذا الأسبوع عن مقترح دعم بقيمة 2,2 ترليون، أي أنه أدنى بأكثر من ترليون دولار عن مقترحهم السابق.

وجاء ذلك كمحاولة لإرضاء ترامب والجمهوريين الذين لا يرغبون في إنفاق أكثر من ترليون دولار لدعم الاقتصاد. وبلغت قيمة آخر خطة تحفيز اقتصادي أقرت نهاية نيسان/ابريل 500 مليار دولار.

وقال منوتشين "في عدة مواضيع، توجد أشياء نتفق حولها، وتوجد أشياء حولها اختلافات، ونحاول أن نرى إن كان بمقدورنا وضع حزمة تحمل بعضا مما يريده الجميع".

© 2020 AFP