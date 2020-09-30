ما هي أبرز التحديات التي تنتظر أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الصباح؟

أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان، الكويت في 30 سبتمبر/أيلول 2020.

تنتظر أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تحديات دبلوماسية بحكم التوتر الحاصل بين السعودية ومعها البحرين والإمارات من جهة وقطر من جهة ثانية، ثم التصعيد المتواصل بين إيران والولايات والمتحدة. وكانت الكويت في خضم هذه التوترات تختار باستمرار الحياد والوساطة. كما يواجه هذا البلد الأزمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا.

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يتسلم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سدة الحكم في الكويت في مرحلة حساسة تشوبها التوترات الإقليمية بين السعودية وإيران، وفي خضم أزمة دبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية، التي قطعت العلاقات معها في 2017.

ومن المتوقع أن يواصل الشيخ نواف سياسة سلفه الدبلوماسية، القائمة على الوساطة بين الفرقاء المتنازعين، إذ إن الكويت تجنّبت الانخراط في الخلافات والنزاعات الإقليمية، بما فيها تلك التي عاشتها "الأسرة" الخليجية، وبقيت تدعو لحلها سلميا.

وتوسّطت الكويت بين قطر والسعودية، لكنها فشلت في إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. كما بقيت تستقبل مسؤولين إيرانيين رغم العداوة بين الرياض وطهران.

وكان الأمير الراحل الشيخ صباح أحمد الصباح يدعو خلال هذه القمم إلى نزع فتيل الأزمات الإقليمية، وخفض التصعيد في الخليج بينما كانت التوترات تزداد بين إيران والولايات المتحدة وتوحي بحرب قريبة.

للمزيد: الأمير صباح الأحمد الصباح... "مهندس" السياسة الخارجية للكويت و"حكيم العرب"

واعتبر صباح الأحمد الصباح، الذي قضى أربعة عقود على رأس دبلوماسية بلاده، أنه "مهندس" السياسة الخارجية الحديثة لدولة الكويت الغنية بالنفط.

ويتولى الأمير الجديد منصبه بينما يواجه العالم أزمة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، وأثارت مخاوف من اثار اقتصادية في دول الخليج الغنية بالنفط.

من هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؟

ولد الشيخ نواف في العام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت بين عامي 1921 و1950.

تابع دراسته الثانوية في الكويت، إلا أنّه لم يكمل دراساته العليا. وقد بدأ مسيرته المهنية قبل نحو نصف قرن حين عيّن حاكما لمحافظة حولي.

تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عدة مناصب مهمة في الكويت، قبل أن يصبح أميرا للدولة الخليجية الغنية بالنفط الأربعاء بعد وفاة أخيه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي 1988، تولى وزارة الدفاع، وقادها خلال أشهر الغزو العراقي السبعة والتي انتهت بتدخل الولايات المتحدة على رأس تحالف عسكري في حرب الخليج الأولى عام 1991. وعيّن بعد تحرير الكويت في منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، قبل أن يتولى رئاسة الحرس الوطني في العام 1994.

عاد الشيخ نواف للحكومة وزيرا للداخلية سنة 2003، وسمي في العام ذاته نائبا لرئيس الوزراء، إلى أن أصبح وليا للعهد بعد ثلاث سنوات.

وقام الشيخ نواف بقيادة الأجهزة الأمنية خلال توليه وزارة الداخلية بين 2003 و2006، في عملية ملاحقة المقاتلين المتطرفين ما تسبّب باندلاع مواجهات دامية مع الشرطة في كانون الثاني/يناير 2005، قتل فيها شرطيان وثمانية مقاتلين متطرفين ومدنيان.

فرانس24/ أ ف ب

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