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الاتحاد الأوروبي يباشر آلية ضد لندن لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق بريكست

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رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين في بروكسل بتاريخ 1 تشرين الأول/اكتوبر 2020
رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين في بروكسل بتاريخ 1 تشرين الأول/اكتوبر 2020 يوهانا غيرون تصوير مشترك
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بروكسل (أ ف ب)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس أن بروكسل ستتّخذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية لإلغاء أجزاء من اتفاقية بريكست.

وقالت فون دير لايين "قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال" باتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن الرسالة "تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر".

ولم تخرج الإجراءات التي قد يتم رفعها إلى المحاكم الأوروبية المحادثات التجارية لفترة ما بعد بريكست عن مسارها بعد، لكنها تخيّم على بروكسل في وقت بدأ الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق.

والثلاثاء، تبنى النواب البريطانيون مشروع قانون ينظّم السوق البريطاني الداخلي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير، عندما تستكمل بريطانيا مرحلة ما بعد بريكست الانتقالية وتغادر السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

ويلغي مشروع القانون، باعتراف لندن، أجزاء من اتفاق انسحاب لندن من التكتل الذي وقّعه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد العام الماضي، ما يعد خرقا للقانون الدولي.

لكن الحكومة البريطانية دافعت الخميس عن مشروع القانون. وقال متحدث باسمها إن لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل "في الوقت المناسب" لكنه أضاف "نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق الممكلة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال ايرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام".

© 2020 AFP

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