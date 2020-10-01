الدوري الأميركي للمحترفين-الدور النهائي: ليكرز يكشر عن أنيابه مبكرا

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Orlando (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

كشَّر لوس أنجليس ليكرز بطل المنطقة الغربية عن أنيابه مبكرا بفوزه الكبير على ميامي هيت بطل المنطقة الشرقية 116-98 في المباراة الأولى من الدوري النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أورلاندو.

وتقدم ليكرز بفوز في السلسلة النهائية التي يحسمها الفريق الي يسبق منافسه إلى حسم أربع مواجهات من أصل سبع ممكنة، وتقام المباراة الثانية غدا الجمعة.

ويدين ليكرز الساعي إلى اللقب السابع عشر في تاريخه ومعادلة الرقم القياسي في عدد الانتصارات المسجل باسم بوسطن سلتيكس الذي خرج على يد ميامي هيت في الدور نصف النهائي (نهائي المنطقة الشرقية)، إلى نجميه أنطوني ديفيس و"الملك" ليبرون جيمس.

وفرض ديفيس نفسه أفضل مسجل في المباراة برصيد 34 نقطة وكان على بعد متابعة واحدة لتحقيق "دابل دابل" حيث حقق تسع متابعات مع خمس تمريرات حاسمة، فيما كان جيمس قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الـ"تريبل دابل" بتسجيله 25 نقطة مع 13 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.

واستهل ميامي هيت المباراة بقوة وتقدم بفارق تسع نقاط (21-10)، قبل أن يعود ليكرز ويحسم الربع الاول بفارق ثلاث نقاط (31-28).

وضرب لوس أنجليس ليكرز بقوة في الربع الثاني وكسبه بفارق 14 نقطة (34-20) ليوسع الفارق إلى 17 نقطة في نهاية الشوط الأول (65-48).

وواصل ليكرز أفضليته في الربع الثالث ووسع الفارق إلى 30 نقطة في إحدى فتراته (89-59)، قبل أن يقلصه ميامي هيت إلى 26 نقطة في نهايته (67-93).

وعانى ميامي هيت الذي يخوض النهائي السادس في السنوات الـ15 الأخيرة (أحرز ثلاثة ألقاب أعوام 2006 و2012 و2013) كثيرا جدا مساء الأربعاء، وكان نجمه جيمي باتلر الذي تعرض لاصابة في الكاحل في الشوط الاول، أفضل مسجل في صفوفه برصيد 23 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة، فيما اكتفى عملاقه السلوفيني غوران دراغيتش بتسجيل ست نقاط فقط في 15 دقيقة حيث اضطر الى عدم إكمال المباراة بعد عقب نهاية الشوط الاول بسبب إصابة في قدمه اليسرى.

كما عانى لاعب الارتكاز بام أديبايو أمام الثلاثي دوايت هاوارد وديفيس وجيمس وأرغم بدوره على عدم إكمال المباراة بسبب إصابة في الكتف في نهاية الربع الثالث خلال محاولته متابعة إحدى الكرات، وكانت غلته وقتها ثماني نقاط فقط مع أربع متابعات.

وخضع أديبايو إلى فحص بالاشعة جاءت نتيجته سلبية وبالتالي اطمأن أنصار ميامي على إمكانية خوضه المباريات المقبلة.

ورغم هذه الضربات القاسية التي تعرض لها ميامي هيت، حاول العودة في النتيجة في الربع الاخير لكن دون جدوى واكتفى بتقليص الفارق إلى 16 نقطة فقط بحسمه في صالحه 31-23، علما بأن قلص الفارق إلى 15 نقطة في إحدى فتراته بسبب تألق لاعبه البديل "المبتدئ" كندريك نان الذي سجل 18 نقطة بينها 14 نقطة في الربع الأخير.

وتألق أيضا البديل الآخر تايلر هيرو بتسجيله 14 نقطة.

© 2020 AFP