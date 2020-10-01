الولايات المتحدة: المصادقة على اتفاق لصرف 800 مليون دولار كتعويضات لأهالي ضحايا مجزرة لاس فيغاس

أبرمت مجموعة "إم جي إم" للفنادق والكازينوهات مع أقارب الضحايا والناجين من عملية إطلاق النار التي وقعت في المدينة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017 وراح ضحيتها 58 قتيلا، اتفاقا وديا يقضي بصرف تعويضات لأهالي الضحايا تبلغ قيمتها 800 مليون دولار أمريكي. وصادقت محكمة في مدينة لاس فيغاس الأربعاء على هذا الاتفاق.

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صادقت محكمة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية الأربعاء على اتّفاق ودّي أبرمته مجموعة "إم جي إم" للفنادق والكازينوهات مع أقارب الضحايا والناجين من عملية إطلاق النار التي وقعت في المدينة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017 وراح ضحيّتها 58 قتيلا.

2000 شخص

وكان أكثر من ألفي شخص قد رفعوا دعوى قضائية ضدّ "إم جي إم" يطالبونها فيها بتعويضهم ماديا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الهجوم المسلّح الذي استهدف يومها حفلا موسيقيا، وقد استند المدّعون في مطالبتهم هذه إلى واقع أنّ مطلق النار، ستيفن بادوك (64 عاما)، ارتكب مجزرته من نافذة غرفته في فندق "ماندالاي باي" التابع للمجموعة الفندقية.

وبادوك الذي انتحر بعد ارتكابه المجزرة مما حال دون معرفة الدوافع الحقيقية لفعلته، أطلق النار على ضحاياه من جناح في الفندق يقع في الطابق 23 منه.

واستهدف المسلّح يومها جمهورا كان يشارك في حفل موسيقي ريفي في مكان كبير بجوار الفندق، وقد أطلق يومها أكثر من ألف طلقة نارية أدّت إلى مقتل 58 شخصاً وإصابة أكثر من 800 آخرين بجروح، في أكثر عملية إطلاق نار دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

وكانت "إم جي إم" قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 أنّها توصلت إلى اتفاق ودّي مع المدّعين عليها، مشيرة إلى أنّه بحاجة إلى المصادقة عليه من محكمة في لاس فيغاس وهو ما فعلته القاضية ليندا بيل الأربعاء.

فرانس24/ أ ف ب

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