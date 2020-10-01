برشلونة يعلن تعاقده مع المدافع الاميركي الشاب ديست من اياكس

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الاميركي سيرجينيو ديست مع اياكس امستردام الهولندي في 17 ايول/سبتمبر 2019

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برشلونة (أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم الخميس تعاقده مع الظهير الايمن الاميركي سيرجينيو ديست ابن الـ19 عاما من أياكس امستردام الهولندي لمدة خمسة أعوام بصفقة بلغت 21 مليون يورو.

وجاء في بيان للنادي الكاتالوني "سيوقع اللاعب على عقد للمواسم الخمسة المقبلة حتى نهاية 2024-2025 مع بند لفسخ العقد بقيمة 400 مليون يورو".

وتابع "برشلونة واياكس توصلا الى اتفاق لانتقال سيرجينيو ديست. بلغت قيمة الصفقة 21 مليون يورو اضافة لخمسة ملايين مكافآت".

ويحل ديست في مركز الظهير الايمن بدلا من البرتغالي نيلسون سيميدو الذي انتقل الى ولفرهامبتون الانكليزي.

وبات الاميركي خامس صفقة للنادي الكاتالوني هذا الصيف بعد البوسني ميراليم بيانيتش والبرتغالي ترينكاو والاسباني بيدري والبرازيلي ماتيوس فرنانديش.

وبدأ ديست مسيرته مع ألميري شرق امستردام قبل ان ينضم الى أياكس عن 12 عاما في العام 2012.

خاض مباراته الاولى مع الفريق الاول في تموز/يوليو 2019، ولعب الموسم الماضي 35 مباراة مع النادي الهولندي منها 27 اساسيا مسجلا هدفين اضافة الى ست تمريرات حاسمة.

وسينضم ديست الذي يملك الجنسيتين الهولندية والاميركية وخاض ثلاث مباريات دولية مع منتخب بلاد "العم سام" الى زميله السابق في أياكس فرنكي دي يونغ الذي وصل الى ملعب "كامب نو" مطلع الموسم الماضي.

ويأتي هذا التوقيع ضمن مخطط المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان الذي خلف المقال كيكي سيتين والذي تنتظره مهمة شاقة بعد التخبطات التي مر بها النادي في الفترة الاخيرة، أبرزها رغبة النجم الارجنيتيني ليونيل ميسي في الرحيل قبل العودة عن قراره.

وبعد رحيل الكرواتي ايفان راكيتيتش، البرازيلي آرثر، المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز، التشيلي ارتورو فيدال وسيميدو، فإن وصول بيانيتش وعودة البرازيلي فيليبي كوتينيو بعد موسم اعارة الى بايرن موينيخ الالماني أعطى شكلا جديدا لبرشلونة.

وتشير الصحافة الاسبانية الى رغبة كومان في تعزيز صفوفه بالتعاقد مع الارجنتيني لاوتارو مارتينيس مهاجم انتر الايطالي والهولندي ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي.

© 2020 AFP