بروكسل تباشر آلية ضد لندن لمحاولتها الإخلال ببعض أجزاء من اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي

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رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين عند إعلان استبدال المفوض الأيرلندي فيل هوجان في 8 سبتمبر/ أيلول 2020 في بروكسل.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس أن الاتحاد الأوروبي بصدد اتخاذ خطوات قانونية ضد لندن بسبب مساعيها للتخلي عن أجزاء من اتفاقية بريكسيت. ووصفت دير لاين الخطوة "برسالة الإنذار الرسمية للحكومة البريطانية". وأعطت رئيسة المفوضية الأوروبية لبريطانيا فرصة مدتها شهر واحد لإرسال ملاحظاتها. ولكن المملكة المتحدة دافعت في اليوم نفسه عن مشروع القانون الذي يسمح للوزراء بإلغاء أجزاء من اتفاق بريكسيت وقالت إنها سترد رسميا على بروكسل في الوقت المناسب".

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قررت بروكسل الخميس اتخاذ خطوات قانونية ضد لندن بسبب مساعيها للتخلي عن بنود من اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس.

وقالت فون دير لايين "قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال" باتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن الرسالة "تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر".

وردت بريطانيا على هذا الإعلان بالدفاع عن مشروع القانون الذي يسمح للوزراء بإلغاء أجزاء من اتفاق بريكسيت الذي أُبرم مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وقال متحدث باسم الحكومة إن لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل "في الوقت المناسب" لكنه أضاف "نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال إيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام".

فرانس24/ أ ف ب

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