بطولة اسبانيا: برشلونة المنقوص يحقق فوزه الثاني تواليا

ميغيل ريوبا ا ف ب

نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي محتفلا بعد مساهمته في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى سلتا فيغو في الدوري الاسباني. الاول من تشرين الالاول/اكتوبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

حقق برشلونة الذي لعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني فوزه الثاني تواليا هذا الموسم في بطولة اسبانيا لكرة القدم اثر تغلبه على مضيفه سلتا فيغو 3-صفر في ختام المرحلة الرابعة الخميس، في حين قاد المهاجم المغربي يوسف النصيري اشبيلية الى فوز قاتل على ليفانتي.

ورفع برشلونة رصيده الى 6 نقاط من مباراتين وارتقى الى المركز الخامس.

دخل برشلونة المباراة وهو لم يفز في اخر ستة لقاءات ضد منافسه على الملعب البلدي في بالاييدوس كان اخرها في حزيران/يونيو الماضي لدى استئناف الدوري بعد توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

اقيمت المباراة وسط امطار غزيرة ورياح قوية وتسيد الفريق الكاتالوني الشوط الاول ونجح في الخروج متقدما بهدف لنجمه الصاعد انسو فاتي لكنه خسر مدافعه الفرنسي كليمان لانغليه لنيله البطاقة الصفراء الثانية في نهايته.

وسجل انسو فاتي هدفا ملعوبا عندما تلقى الكرة من صانع الالعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو وراوغ المدافع جوزيف ايدو قبل ان يسدد كرة زاحفة مباغتة داخل شباك حارس سلتا ايفان فيار (12).

وكان فاتي الذي سيبلغ الثامنة عشرة من عمره في 31 تشرين الاول/اكتوبر الحالي سجل ثنائية في المباراة الافتتاحية للفريقه الكاتالوني في مواجهة فياريال والتي انتهت بفوزه 4-صفر.

ورفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع برشلونة جيرار بيكيه بعد اعاقته دينيس سواريز المنفرد بالمرمى الكاتالوني، لكن تقنية الفيديو انقذت المدافع الفارع الطويل لان سواريز كان متسللا لدى اعاقته (35). لكن زميله في خط الدفاع الفرنسي كليمان لانغليه لم يكن محظوظا مثله لانه نال البطاقة الصفراء الثانية ليغادر الملعب قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق.

وبعد النقص العددي في صفوف فريقه، اضطر مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان الى اجراء تبديل فأخرج المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان واشرك بدلا منه المدافع الاوروغوياني رونالدو اراوخو.

ولم تمض 6 دقائق على انطلاق الشوط الثاني حتى عزز برشلونة تقدمه بعد مجهود فردي لميسي الذي سدد كرة فارتطمت بساق المدافع الاوروغوياني لوكاس اولازا وتحولت خطأ داخل مرماه (51).

ثم سجل ميسي هدفا ثالثا عندما استغل كرة مرتدة من القائم اثر تسديدة من كوتينيو لكن الحكم لم يحتسبه لان الارجنتيني كان متسللا (60).

وكاد كوتينيو يمنح فريقه الهدف الثالث لكن فيار تصدى لمحاولته ببراعة (62).

وحاول سلتا فيغو تعديل النتيجة في اواخر المباراة لكن محاولته كانت خجولة على مرمى برشلونة قبل ان يوجه اليه منافسه الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثالث عن طريق سيرجي روبرتو في الوقت بدل الضائع (90+5).

ويملك برشلونة مباراتين مؤجلتين على ارضه ضد التشي وخارج ملعبه ضد اتلتيك بلباو.

-النصيري في الوقت القاتل-

وقاد المهاجم المغربي يوسف النصيري فريقه اشبيلية الى الفوز على ضيفه ليفانتي بهدف وحيد سجله في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليحقق فريقه انتصاره الثاني في الدوري الاسباني منذ مطلع الموسم الحالي.

وكان اشبيلية بطل مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، استهل الموسم المحلي بفوز خارج ملعبه على قادش 3-1 الصاعد هذا الموسم الى اندية النخبة الاحد الماضي، فرفع رصيده الى 6 نقاط في المركز السادس بفارق نقطتين عن خيتافي المتصدر الذي لعب مباراة اكثر.

وكان اشبيلية غاب عن المرحلة الاولى بعد ان منحته الرابطة الاسبانية راحة اضافية لمشاركته في المسابقة القارية التي توج بها على حساب انترميلان الايطالي 3-2.

وسيطر اشبيلية الذي حقق الفوز على منافسه 18 مرة في 33 مباراة جمعت بينهما على مجريات اللعب طوال الدقائق التسعين وسجل له الاسباني-المغربي منير الحدادي هدفا لم يحتسبه الحكم بعد اللجوء الى تقنية الفيديو (67).

وفي مباراة ثانية، سقط اتلتيك بلباو على ارضه امام قادش بهدف وحيد سجله اوناي لوبيز خطأ في مرمى فريقه (57)، علما بان الحكم طرد لاعبين للفائز هما كارلوس اكابو (48) ثم الفارو نيغريد (78) من دون ان يتمكن اصحاب الارض من ادراك التعادل.

© 2020 AFP