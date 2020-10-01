ترامب يعلن أن بلاده ستستقبل "15 ألف لاجئ فقط لعام 2021" في أكبر انخفاض قياسي بتاريخ برنامج اللجوء

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الرئيس دونالد ترامب يتحدث خلال حملة انتخابية في مطار دولوث الدولي في 30 سبتمبر 2020 في دولوث، مينيسوتا.

في تقليد اعتاده الرؤوساء الأمريكيون وهو تحديد مستويات اللاجئين المسموح بها سنويا قرب بداية كل سنة مالية، قرر دونالد ترامب خفض أعداد اللاجئين لهذا العام إلى أقل مستوى قياسي عرفه تاريخ برنامج الهجرة في الولايات المتحدة. وتعتزم إدارة السماح بقبول 15 ألف لاجئ فقط في الولايات المتحدة في السنة المالية 2021.

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنها تعتزم السماح بقبول 15 ألف لاجئ فقط في الولايات المتحدة في السنة المالية 2021، لتحدد بذلك مستوى قياسيا منخفضا جديدا في تاريخ برنامج اللجوء الحديث.

رفاهية الأمريكيين؟

وقالت وزارة الخارجية إن الاقتراح يعكس إعطاء الإدارة الأولوية "لسلامة ورفاهية الأمريكيين، لاسيما في ضوء استمرار جائحة كوفيد-19".

كانت الإدارة قد قلصت العام الماضي سقف اللاجئين إلى 18 ألفا، لكنها لم تسمح سوى لنحو نصف هذا العدد بالدخول مع تباطؤ عدد الوافدين في ظل تزايد إجراءات الفحص وتفشي فيروس كورونا.

القرار النهائي للبيت الأبيض

وعادة ما يحدد الرئيس مستويات اللاجئين المسموح بها سنويا قرب بداية كل سنة مالية. ويتعين على الرئيس بموجب القانون التشاور مع الكونغرس قبل تحديد العدد السنوي للاجئين الذي تعتزم الإدارة السماح به، لكن القرار النهائي يحدده البيت الأبيض.

ويتضمن الاقتراح حصصا محددة للاجئين الذين يعانون أو يخشون الاضطهاد بسبب الدين، واللاجئين من العراق الذين ساعدوا الولايات المتحدة وكذلك اللاجئين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس وهونغ كونغ وكوبا وفنزويلا.

وتعهد جو بايدن، المنافس الديمقراطي لترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بزيادة أعداد اللاجئين إلى 125 ألفا سنويا إذا فاز.

فرانس24/ رويترز

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