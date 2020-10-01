جثمان الأمير صباح الأحمد الصباح يوارى الثرى وشقيقه يؤدي اليمين الدستورية

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صورة نشرها الديوان الأميري في الكويت في 30 سبتمبر/أيلول 2020، يظهر فيها رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، عبد الله المعتوق، وهو يؤدي الصلاة على جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ودعت الكويت الأربعاء أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، إذ وصل جثمانه من الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يتلقى العلاج، إلى بلاده ليواري الثرى في الكويت الأربعاء، بينما أدى شقيقه البالغ من العمر 85 عاما الشيخ نواف الأحمد في اليوم نفسه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، ليصبح رسميا أميرا للبلاد. واقتصرت مراسم الدفن على أقرباء الأمير الراحل حرصا على عدم تفشي فيروس كورونا. وأعلنت الكويت الحداد لأربعين يوما.

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وصل الأربعاء جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الثرى إلى الكويت قادما من الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يتلقى العلاج، ليواري الثرى في الكويت الأربعاء، وفي اليوم نفسه، أصبح شقيقه الشيخ نواف الأحمد رسميا أميرا للبلاد بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي.

وكان الشيخ صباح يتلقى العلاج في مينيسوتا منذ يوليو/تموز الماضي، وأُعلن عن وفاته الثلاثاء عن 91 عاما.

إغلاق طرق العاصمة

ووصلت طائرة إيرباص حكومية كويتية من طراز إي 340 تحمل جثمانه بعد ظهر الأربعاء، وقامت السلطات بإغلاق الطرق في العاصمة الكويت للسماح بوصول الجثمان إلى مسجد بلال بن رباح لأداء صلاة الجنازة ومن ثم إلى مقبرة الصليبخات.

"مراسم الدفن ستقتصر على أقرباء سموه"

وكان الديوان الأميري قد أعلن أنه "امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة" فإن "مراسم الدفن ستقتصر على أقرباء سموه".

وسجلت الكويت حتى الآن أكثر 104 آلاف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 600 حالة وفاة. وأعلنت الكويت الحداد لأربعين يوما.

أمير قطر يصل الكويت لأداء واجب العزاء

ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتقديم العزاء بالأمير الراحل، بحسب وسائل إعلام قطرية. وكانت الكويت تقوم بوساطة لحل الأزمة الخليجية بين قطر ودول خليجية أخرى.

الشيخ نواف يؤدي اليمين الدستورية وتسمية ولي للعهد

وأدى الشيخ نواف اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، ليصبح الأمير السادس عشر للكويت. وبدا التأثر على الأمير الجديد عند أدائه اليمين أمام مجلس الأمة. ومن بين الأسماء المرشحة لتولي ولاية العهد نجل الشيخ صباح ونائب رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وهو شخصية معروفة في الكويت.

وقال الشيخ نواف في كلمته "أعاهد الله وأعاهد شعب الكويت وأعاهدكم أن أبذل غاية الجهد وكل ما في وسعي حفاظا على رفعة الكويت وعزتها وحماية أمنها واستقرارها وضمانا لكرامة ورفاه شعبها".

وأكد "يواجه وطننا تحديات خطيرة لا سبيل من تجاوزها إلا بوحدة الصف".

وأضاف "نؤكد اعتزازنا بالدستور والنهج الديمقراطي ونفتخر بالكويت دولة قانون ومؤسسات".

لاتطبيع مع إسرائيل في الوقت الحالي

وليس من المتوقع أن تتغير سياسات البلاد، حتى مع قيام دولتين خليجيتين هما الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مؤخرا.

والتطبيع مع إسرائيل أمر لا يحظى بشعبية لدى الجمهور الكويتي.

فرانس24/ أ ف ب

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