حلف شمال الأطلسي: اليونان وتركيا تتوصلان لاتفاق "لتجنب الاشتباكات" في شرق المتوسط

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جانب من جزيرة ميس اليونانية حيث تعد المياه المحيطة بها محل نزاع بين اليونان وتركيا

توصلت اليونان وتركيا الخميس لاتفاق "لتجنب الاشتباكات" العسكرية بين الطرفين في شرق المتوسط، حسب ما أعلنه حلف شمال الأطلسي. وأوضح "الناتو" أن الاتفاق حصل بعد "سلسة من الاجتماعات" في مقر الحلف في بروكسل.

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أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس أن اليونان وتركيا أقامتا خطا عسكريا ساخنا، لتجنب الاشتباكات العرضية في شرق البحر المتوسط، حيث يختلف البلدان بشأن موارد الطاقة والحدود البحرية.

وأوضح الحلف في بيان: "عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين لليونان وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، وُضعت آلية عسكرية ثنائية لتجنب الاشتباك الخميس".

ورغم صغر مساحتها التي لا تتعدى 10 كلم مربع، إلا أن جزيرة كاستيلوريزو باليونانية و"ميس" بالتركية، تتصدر النزاع الدائر بين أنقرة وأثينا لموقعها الهام في منطقة غنية بالغاز. وتقع الجزيرة اليونانية على بعد كيلومترين من بلدة "كاش" التركية الواقعة في محافظة أنطاليا.

فرانس24/ أ ف ب

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