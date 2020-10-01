دوري أبطال أوروبا: رونالدو وميسي في نفس المجموعة، باريس سان جرمان مع مانشستر يونايتد وليبزيغ

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الخميس عن مباريات مثيرة ومواجهات قوية أبرزها يوفنتوس-برشلونة حيث يلتقي رونالدو وميسي للمرة الأولى بعد سنوات وليفربول-أياكس، فضلا عن ريال مدريد-إنتر ميلان، بايرن ميونيخ-أتلتيكو، وباريس سان جرمان-مانشستر يونايتد.

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بعد أقل من ستة أسابيع على تتويج بايرن ميونيخ باللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه أمام باريس سان جرمان في لشبونة خلف أبواب موصدة، أجريت الخميس في نيون السويسرية قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وأسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة.

وستكون المواجهة واعدة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد أن أوقعت القرعة فريقيهما برشلونة ويوفنتوس في مجموعة واحدة، في حين جاء بايرن ميونيخ حامل اللقب في نفس مجموعة أتلتيكو مدريد إلى جانب فريقي سالزبورغ ولوكوموتيف موسكو.

وستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها النجمان اللذان أحرزا الكرة الذهبية 11 مرة في السنوات الـ12 الأخيرة، منذ أن رحل النجم البرتغالي عن ريال مدريد عام 2018 وانضم إلى فريق "السيدة العجوز".

ويكمل المجموعة السابعة فريقا دينامو كييف وفرنسفاروش المجري.

وتعتبر المجموعة الثامنة هي الأقوى لأنها تضم باريس سان جرمان ومانشستر يونايتد وليبزيغ بالإضافة إلى إسطنبول باساكشيهير.

وسيكون ريال مدريد مرشحا إلى جانب إنتر ميلان لبلوغ الدور الثاني بعد وقوعهما في مجموعة في متناولهما مع شاختار دانييتسك الأوكراني وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وابتسمت القرعة لمانشستر سيتي إذ أوقعته في مجموعة سهلة إلى جانب بورتو وأولمبياكوس ومرسيليا، والأمر ينطبق على مواطنه تشلسي في المجموعة الخامسة مع إشبيلية وكراسنودار الروسي ورين الفرنسي.

وتقام الجولة الأولى يومي 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر والسادسة والأخيرة في 8 و9 من كانون الأول/ديسمبر. وفي حال حدوث تأخير لسبب من الأسباب، حدد الاتحاد القاري يوم 28 كانون الثاني/يناير كموعد نهائي لإكمال دور المجموعات.

ففي ظل استمرار حالة عدم اليقين التي يفرضها فيروس كوفيد-19، يبدو من الصعب تخيل الوصول إلى المباراة النهائية المقررة في إسطنبول في أيار/مايو مع جمهور تعج به المدرجات.

الموقف الحالي للاتحاد القاري هو أن المباريات ستكون خلف أبواب موصدة "حتى إشعار آخر".

وإذا عانى ناد من تفشي "كوفيد-19"، فيمكن المضي قدما في المباراة طالما أن لديه ما لا يقل عن 13 لاعبا جاهزا للعب، بما في ذلك حارس مرمى واحد.

وفيما يلي نتيجة قرعة دور المجموعات:

- المجموعة الاولى: بايرن ميونيخ (ألمانيا) أتلتيكو مدريد (إسبانيا) سالزبورغ (النمسا) لوكوموتيف موسكو (روسيا)

- المجموعة الثانية: ريال مدريد (إسبانيا) شاختار دانييتسك (أوكرانيا) إنتر ميلان (إيطاليا) بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا)

-المجموعة الثالثة: بورتو (البرتغال) مانشستر سيتي (إنكلترا) أولمبياكوس (اليونان) مرسيليا (فرنسا)

-المجموعة الرابعة: ليفربول (إنكلترا) إياكس أمستردام (هولندا) أتالانتا (إيطاليا) ميدجيلاند (الدانمارك)

- المجموعة الخامسة: إشبيلية (إسبانيا) تشلسي (إنكلترا) كراسنودار (روسيا) رين (فرنسا)

-المجموعة السادسة: زينيت سان بطرسبرغ (روسيا) بوروسيا دورتموند (إلمانيا) لاتسيو (إيطاليا) كلوب بروج (بلجيكا)

-المجموعة السابعة: يوفنتوس (إيطاليا) برشلونة (إسبانيا) دينامو كييف (أوكرانيا) فرنسفاروش (المجر)

- المجموعة الثامنة: باريس سان جرمان (فرنسا) مانشستر يونايتد (إنكلترا) لايبزيغ (ألمانيا) إسطنبول باساكشيهير (تركيا)

فرانس24/ أ ف ب

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