دوري ابطال اوروبا: مواجهة مثيرة بين ميسي ورونالدو وبايرن على موعد مع اتلتيكو مدريد

هارولد كانينغهام UEFA/ا ف ب

لقطة لكأس اوروبا على هامش سحب قرعة دور المجموعات لموسم 2020-2021. الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2020

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نيون (سويسرا) (أ ف ب)

ستكون المواجهة مثيرة بين الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ان اوقعت القرعة فريقيهما برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في مجموعة واحدة ضمن مسابقة دوري ابطال اوروبا لموسم 2020-2021 الخميس في نيون، في حين جاء بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب في مجموعة واحدة مع اتلتيكو مدريد الاسباني.

وستكون المرة الاولى التي يلتقي فيها النجمان اللذان احرزا الكرة الذهبية 11 مرة في السنوات الـ12 الاخيرة، منذ ان رحل النجم البرتغالي عن ريال مدريد عام 2018 وانضم الى فريق السيدة العجوز مقابل 100 مليون يورو.

ويكمل المجموعة السابعة فريقا دينامو كييف الاوكراني وفرنسفاروش المجري.

اما بايرن ميونيخ الذي توج بطلا للمرة السادسة بفوزه على باريس سان جرمان الفرنسي 1-صفر في اب/اغسطس الماضي، فاوقعته القرعة مع اتلتيكو مدريد الاسباني في المجموعة الاولى الى جانب فريقي سالزبورغ النمسوي ولوكوموتيف موسكو الروسي.

وتعتبر المجموعة الثامنة هي الاقوى لانها تضم باريس سان جرمان ومانشستر يونايتد ولايبزيغ الالماني بالاضافة الى باساكشيهير التركي.

وكان سان جرمان اخرج لايبزيغ بالذات من الدور نصف النهائي للمسابقة القارية قبل شهرين بفوزه عليه بثلاثية نظيفة.

وستكون الفرصة سانحة امام سان جرمان للثأر من مانشستر يونايتد الذي اخرجه الموسم قبل الماضي من الدور الثاني علما بان فريق العاصمة الفرنسية تقدم على منافسه 2-صفر في مانشستر قبل ان يسقط امام على ارضه 1-3.

وسيكون ريال مدريد حامل الرقم لاقياسي في عدد الالقاب في هذه المسابقة مرشحا الى جانب انترميلان الايطالي لبلوغ الدور الثاني بعد وقوعهما في مجموعة في متناولهما مع شاختار دانييتسك الاوكراني وبوروسيا مونشنغلادباخ الالماني.

وابتسمت القرعة لمانشستر سيتي لانها اوقعته في مجموعة سهلة جدا الى جانب بورتو البرتغالي واولمبياكوس اليوناني ومرسيليا الفرنسي والامر ينطبق على مواطنه تشلسي في المجموعة الخامسة مع اشبيلية الاسباني وكراسنودار الروسي ورين الفرنسي.

وفي ما يلي نتيجة قرعة دور المجموعات:

- المجموعة الاولى: بايرن ميونيخ (المانيا) اتلتيكو مدريد (اسبانيا) سالزبورغ (النمسا) لوكوموتيف موسكو (روسيا)

- المجموعة الثانية: ريال مدريد (اسبانيا) شاختار دانييتسك (اوكرانيا) انترميلان (ايطاليا) بوروسيا مونشنغلادباخ (المانيا)

-المجموعة الثالثة: بورتو (البرتغال) مانشستر سيتي (انكلترا) اولمبياكوس (اليونان) مرسيليا (فرنسا)

-المجموعة الرابعة: ليفربول (انكلترا) اياكس امستردام (هولندا) اتالانتا (ايطاليا) ميدجيلاند (الدنمارك)

- المجموعة الخامسة: اشبيلية (اسبانيا) تشلسي (انكلترا) كراسنودار (روسيا) رين (فرنسا)

-المجموعة السادسة: زينيت سان بطرسبرغ (روسيا) بوروسيا دورتموند (المانيا) لاتسيو (ايطاليا) كلوب بروج (بلجيكا)

-المجموعة السابعة: يوفنتوس (ايطاليا) برشلونة (اسبانيا) دينامو كييف (اوكرانيا) فرنسفاروش (المجر)

- المجموعة الثامنة: باريس سان جرمان (فرنسا) مانشستر يونايتد (انكلترا) لايبزيغ (المانيا) اسطنبول باساكشيهير (تركيا)

وتقام الجولة الاولى يومي 20 و21 تشرين الاول/اكتوبر، والثانية في 27 و28 منه، والثالثة يومي 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر، والرابعة في 24 و25 منه، والخامسة في الاول والثاني من كانون الاول/ديسمبر والسادسة والاخيرة في 8 و9 منه.

© 2020 AFP