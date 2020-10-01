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علماء معهد باستور الفرنسي يتوصلون إلى "جزيء حيوي" قد يعالج فيروس كورونا

تُظهر صورة الحقن الموضوعة جانبا بواسطة آلة فحص أوتوماتيكية في مركز التوزيع العالمي لشركة الأدوية الفرنسية Sanofi في Val de Reuil في 10 يوليو/تموز 2020. © أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : رامتان عوايطية 3 دقائق

بينما ينتظر العالم على أحر من الجمر خبر التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا الذي حصد أرواح أكثر من مليون شخص حول العالم، توجهت أنظار العلماء إلى معهد باستور الفرنسي حيث توصل خبراء إلى اختراق علمي واعد "لجزيء حيوي" قد يفيد في تطوير دواء لعلاج فيروس كورونا. ومنذ بداية الجائحة، تم اختبار عينات حيوية من أدوية متوفرة في السوق، أحدها أثبت فاعلية في مكافحة المراحل الأولى من الإصابة. ويتكتم الخبراء على اسم الجزيء الفعال الذي جرب مخبريا على خلايا بشرية وتم اكتشافه بعد اختبار مالا يقل عن 2000 عينة من الجزيئات الحيوية. ويحتاج الاكتشاف إلى تمويل قد يصل إلى 5 ملايين يورو ليتم اختبار الدواء على مرضى متطوعين. وفي حال تم إثبات فاعليته سيتم تطوير الدواء بحلول 2021.