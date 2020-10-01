عودة ماغواير لمنتخب إنكلترا واستبعاد غرينوود وفودن

بول ايليس ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

استعاد هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد مركزه ضمن تشكيلة المنتخب الإنكليزي لكرة القدم في التشكيلة التي أعلنها المدرب غاريث ساوثغيت الخميس للمباريات ضد ويلز وبلجيكا والدنمارك.

واستبعد مدرب "الأسود الثلاثة" ماغواير (27 عاما) من تشكيلته نهاية آب/أغسطس الماضي حينما كان يستعد لمواجهة أيسلندا والدنمارك في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بعد صدور حكم بالسجن لمدة 21 شهرا و10 أيام مع وقف التنفيذ بحقه من المحكمة الجنائية في جزيرة سيروس اليونانية بتهمة الاعتداء.

وتلعب إنكلترا مع ويلز مباراة ودية ضد ويلز على ملعب ويمبلي في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، تستضيف بعدها بلجيكا والدنمارك في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في 11 و14 من الشهر نفسه تواليا.

وخلت تشكيلة ساوثغيت، المكونة من 30 لاعبا، من زميل ماغواير في مانشستر يونايتد مايسون غرينوود ولاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودن بعد استبعادهما من معسكر المنتخب في أيسلندا في السابع من أيلول/سبتمبر المنصرم بسبب خرقهما قوانين البروتوكول الصحي للحماية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

في المقابل استدعى ساوثغيت مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت-لوين للمرة الأولى، بالإضافة إلى هارفي بارنز لاعب ليستر سيتي وبوكايو ساكا من أرسنال.

-اعادة الثقة-

واعتبر ساوثغيت في وقت سابق ان "الثقة تحتاج إلى إعادة بناء" مع غرينوود وفودن، لكنه أشار الخميس إلى أنهما قد يعودا إلى التشكيلة القادمة، وقال "علينا أن نبعث برسالة إلى جميع اللاعبين في المنتخبات على كل المستويات العمرية بأن الأمور في إنكلترا لا تدار بهذه الطريقة".

وأضاف "علينا إعادة تأهيل هذين الشابين. الشباب سيرتكبون أخطاء. هؤلاء الفتيان عانوا بما فيه الكفاية من الموضوع حتى الآن".

ولفت ساوثغيت إلى ان كالفرت-لوين، الذي سجّل ثمانية اهداف لايفرتون منذ مطلع الموسم الحالي (بينها ثلاثيتان)، لفت الانظار هذا الموسم.

وفي ما يلي تشكيلة منتخب إنكلترا:

لحراسة المرمى: دين هندرسون، جوردن بيكفورد، نيك بوب

للدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، بن شيلويل، كونور كوادي، اريك داير، جو غوميز، ميكايل كين، هاري ماغواير، أينسلي مايتلاند-نيلز، تايرون مينغز، بوكايو ساكا، كيران تريبيه، كايل واكر

للوسط: جوردان هندرسون، مايسون مونت، كالفين فيليبس، ديكلان رايس، جايمس وارد-براوز، هاري وينكس

للهجوم: تامي أبراهام، هارفي بارنز، دومينيك كالفيرت-لوين، داني اينغز، هاري كاين، ماركوس راشفورد، جايدون سانشو، رحيم ستيرلينغ

© 2020 AFP