فرانس24 ترعى حفلا خيريا "معا من أجل لبنان"

فورة من التضامن العالمي ولدها تفجير بيروت. بدورها فرانس24 تنضم إلى حملة الدعم هذه من خلال سهرة خاصة الليلة. تابعونا على موقع فرانس24.

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مباشرة من قاعة الأولمبيا، ينقل لكم فريق فرانس24 وقائع هذا حفل موسيقي استثنائي ضمن حملة التضامن العالمية مع العاصمة اللبنانية بيروت بعد نحو شهرين من الانفجار الضخم الذي وقع في مرفئها.

من خلال بث مزدوج من بيروت حيث مراسلونا، ومن داخل استديوهاتنا في باريس، سيتناول صحافيونا وضيوفنا الوضع في بيروت بالنقاش والتحليل.

معا من أجل إعادة بناء بيروت. لا تفوتوا هذا الحفل الاستثنائي معا من أجل لبنان على موقع فرانس24.

فرانس24

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