كأس الرابطة: ارسنال يكمل عقد ربع النهائي بإقصائه ليفربول

بيتر بيرن ا ف ب

لاعبو ارسنال يحتفلون بالتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية بالفوز على ليفربول 5-4 بركلات الترجيح في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2020.

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

أكمل ارسنال عقد الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم بفوزه على ليفربول 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي الخميس.

وثأر ارسنال من ليفربول الذي خسر امامه الأربعاء 1-3 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري المحلي.

وكان ارسنال فاز على ليفربول بركلات الترجيح ايضا 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في مباراة درع المجتمع في انطلاق الموسم الجديد نهاية آب/أغسطس الماضي.

ويدين ارسنال بالفوز الى حارس مرماه الالماني برند لينو الذي انقذ ركلتين ترجيحيتين.

وخاض مدربا الفريقين المباراة بتشكيلة مطعمة من الأساسيين والاحتياطيين، حيث ارتأى الألماني يورغن كلوب اراحة النجم السنغالي ساديو مانيه، والحارس البرازيلي أليسون بيكير ومواطنه فيرمينيو عن ليفربول، ولم يشرك سوى نجمه المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان اديك، فيما اراح الإسباني ميكيل ارتيتا هدافه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ والبرازيليين ويليان القادم من تشلسي ومواطنه دافيد لويز.

وأضاع البرتغالي ديوغو جوتا فرصة افتتاح التسجيل لليفربول من تسديدة رأسية احبطها الحارس الألماني برند لينو (45).

وأنقذ الحارس الإسباني ادريان مرمى ليفربول من هدف محقق بعد تصديه لتسديدة رأسية من العاجي نيكولا بيبي (70).

وسجل ركلات ارسنال الفرنسي ألكسندر لاكازيت، البرتغالي سيدريك سواريش، أينسلي مايتلاند-نايلز، بيبي وجوزيف ويلوك، فيما أهدر المصري محمد النني.

وسجل ركلات ليفربول القائد جايمس ميلنر، الهولندي جورجينيو فينالدوم، الياباني تاكومي مينامينو، كوريتس جونز، وأهدر البلجيكي ديفوك أوريغي، الويلزي هاري ويلسون.

وتأهل برنتفورد من الدرجة الاولى بفوزه على ضيفه فولهام من الممتازة 3-صفر.

ويعود الفضل بفوز برنتفورد إلى الجزائري محمد سعيد بنرحمة الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 62 و77، بعدما كان افتتح زميله الفنلندي مايكل فورس التسجيل في الدقيقة 37.

ويعاني فولهام الصاعد حديثا إلى مصاف الدرجة الممتازة الإنكليزية على حساب برنتفورد في الملحق، إذ يقبع في قاع ترتيب الدوري بعد فشله بتحقيق أي نقطة بعد انقضاء ثلاث مراحل بخسارته مبارياته الثلاث.

وسقط استون فيلا من الممتازة امام ضيفه ستوك سيتي من الدرجة الاولى صفر-1.

وسجل سام فوكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26.

وألحق ستوك الخسارة الأولى بمضيفه في جميع المسابقات بعد خمسة انتصارات متتالية.

وكانت فرق مانشستر سيتي حامل اللقب وجاره يونايتد، ونيوكاسل وايفرتون وتوتنهام قد بلغت ربع النهائي.

© 2020 AFP