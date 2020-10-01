لبنان يعلن عن مفاوضات مقبلة مع اسرائيل بشأن الحدود المتنازع عليها

صورة وزعها المكتب الإعلامي لمجلس النواب اللبناني بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020 تظهر رئيس البرلمان نبيه بري في بيروت

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بيروت (أ ف ب)

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي أن بلاده ستجري محادثات بوساطة أممية مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها.

وقال في مؤتمر صحافي نقلته القنوات اللبنانية "في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية" المنظمة الدولية.

وأوضح أنّ "الاجتماعات (ستعقد) برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان".

واضاف "طلِبَ من الولايات المتحدة من قبل الطرفين، اسرائيل ولبنان، أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك".

ولم تتم الإشارة إلى تاريخ بدء المحادثات.

ويعدّ لبنان في حالة حرب مع وإسرائيل.

وفي 2018 وقّع لبنان أول عقد له للتنقيب البحري عن الغاز والنفط في رقعتين في المتوسط مع اتحاد شركات يضم "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في أيار/ايو 2019 أنّها وافقت على بدء مباحثات مع لبنان برعاية الولايات المتحدة لحل النزاع الحدودي.

وفي 8 أيلول/سبتمبر، أشار مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إلى "تقدّم" على صعيد بدء المباحثات، مبدياً أمله في "العودة إلى لبنان وتوقيع هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة".

© 2020 AFP