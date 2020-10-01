مهاجم بايرن روبرت ليفاندوفسكي لاعب العام في أوروبا وهانزي فليكس أفضل مدرب

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ليفاندوفسكي خلال المباراة بين بايرن وشالكه في ميونيخ بالدوري الألماني، في 18 سبتمبر/أيلول 2020.

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ، الخميس، لاعب العام في أوروبا متفوقا على زميله في الفريق الحارس مانويل نوير الذي فاز بجائزة أفضل حارس مرمى، ونجم مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا كيفن دي بروين الذي نال جائزة أفضل لاعب وسط.

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توج هداف بايرن ميونيخ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب العام في أوروبا بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس على هامش سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في نيون.

وتفوق ليفاندوفسكي الذي حصل أيضا على لقب أفضل مهاجم على زميله في الفريق الحارس المخضرم للمنتخب الألماني مانويل نوير الحائز على جائزة أفضل حارس مرمى، ونجم مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا كيفن دي بروين الذي نال جائزة أفضل لاعب وسط.

وفاز اللاعب البولندي مع فريقه بالثلاثية، دوري الأبطال ومسابقتي الدوري والكأس المحليين، وسجل خلاله 55 هدفا في 47 مباراة في جميع المسابقات منها 15 هدفا في دوري الأبطال.

وقال الهداف الذي لم يخف حلمه بالحصول على الكرة الذهبية "إنه شعور لا يصدق أن أحصل على هذه الجائزة، لقد عملت بجد". وأضاف "يجب أن أشكر زملائي في الفريق والجهاز الفني الذين ساعدوني في الوصول إلى ما أنا عليه. كذلك لما قدمته لي عائلتي من الدعم وهذا مهم جدا".

بدوره، حصل مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليكس على جائزة أفضل مدرب لدى فرق الرجال فيما كان من نصيب مدرب ليون الفرنسي جان لوك فاسور كأفضل مدرب للسيدات، بينما حصل مدافع بايرن جوشوا كيميتش على جائزة أفضل مدافع.

وفازت الدانماركية بيرنيل هاردر، التي انتقلت هذا الصيف من فولفسبورغ الألماني إلى تشلسي الإنكليزي بلقب أفضل لاعبة لتتفوق على الفرنسية ويندي رينارد والإنكليزية لوسي برونز الفائزتين بلقب دوري الأبطال للسيدات مع فريقهما ليون الفرنسي.

فرانس24/ أ ف ب

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