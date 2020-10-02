أنقرة تعلن أن الأمم المتحدة سجلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينها وبين الحكومة الليبية

قامت الأمم المتحدة بتسجيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة والحكومة الليبية المعترف بها دوليا، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع التركية الجمعة. كما أكدت أنقرة أن دعمها لحكومة الوفاق الوطني سيستمر.

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أفادت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة أن الأمم المتحدة سجلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة والحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

إلى ذلك، أشارت وزارة الدفاع التركية على تويتر إلى أن "علاقاتنا متعددة الجوانب تستند إلى 500 عام من التاريخ المشترك مع ليبيا، وسيستمر دعمنا للتدريب والدعم والاستشارات لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة".

يذكر أن تركيا وحكومة الوفاق الوطني وقعتا الاتفاقية البحرية، بالإضافة إلى اتفاق للتعاون العسكري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وفي يونيو/حزيران، تمكنت حكومة الوفاق من صد هجوم على طرابلس شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) المدعوم من روسيا ومصر والإمارات، بمساعدة الدعم العسكري التركي.

فرانس24/رويترز

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