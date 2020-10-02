 تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

أنقرة تعلن أن الأمم المتحدة سجلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينها وبين الحكومة الليبية

نشرت في:

الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، إسطنبول في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، إسطنبول في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : خالد فلياشي
4 دقائق

قامت الأمم المتحدة بتسجيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة والحكومة الليبية المعترف بها دوليا، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع التركية الجمعة. كما أكدت أنقرة أن دعمها لحكومة الوفاق الوطني سيستمر.

إعلان

أفادت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة أن الأمم المتحدة سجلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة والحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

إلى ذلك، أشارت وزارة الدفاع التركية على تويتر إلى أن "علاقاتنا متعددة الجوانب تستند إلى 500 عام من التاريخ المشترك مع ليبيا، وسيستمر دعمنا للتدريب والدعم والاستشارات لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة".

يذكر أن تركيا وحكومة الوفاق الوطني وقعتا الاتفاقية البحرية، بالإضافة إلى اتفاق للتعاون العسكري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وفي يونيو/حزيران، تمكنت حكومة الوفاق من صد هجوم على طرابلس شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) المدعوم من روسيا ومصر والإمارات، بمساعدة الدعم العسكري التركي.

فرانس24/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.