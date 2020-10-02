الرئيس الأمريكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا بعد خضوعهما لاختبارين نتيجتهما إيجابية

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا. وكان ترامب قد دخل مساء الخميس مع السيدة الأولى الحجر الصحي كما ذكر في تغريدة على تويتر في انتظار نتائج الفحوص التي أجريت لهما بعد ثبوت إصابة مساعدة له بالمرض.

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا. وكان ترامب قد أعلن مساء الخميس أنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وكتب الرئيس على تويتر "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!". ولم يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.

وكان ترامب قد أعلن عبر فوكس نيوز أن نتائج اختبار كوفيد-19 لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".

وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان مع الرئيس الأمريكي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن. كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.

وذكر ترامب "أنها تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

وانضمت هيكس إلى فريق حملة قطب العقارات في أوائل عام 2016، وهي جزء من الدائرة المقربة من الرئيس.

فرانس 24/ أ ف ب

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