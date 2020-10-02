المرصد السوري يعلن مصرع 28 مقاتلا سوريا على الأقل في ناغورني قره باغ منذ بدء النزاع

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة مقتل 28 مسلحا سوريا موالين لأنقرة على الأقل في ناغورني قره باغ إلى جانب الجيش الأذربيجاني منذ بدء المواجهات مع الانفصاليين الأرمن. وبحسب المرصد، يتحدر غالبية هؤلاء المقاتلين من المكون التركماني ويبلغ عددهم أكثر من 850 مقاتلا نقلتهم تركيا إلى المنطقة المتنازع عليها منذ الأسبوع الماضي.

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قتل 28 مسلحا سوريا موالين لأنقرة على الأقل، يقاتلون مع القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ، منذ بدء المواجهات مع الانفصاليين الأرمن، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتمكّنت وكالة الأنباء الفرنسية من التحقق من أنه تم إبلاغ عائلات ثلاثة منهم على الأقل بمقتلهم، بينهم قائد مجموعة غادرت بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي الشهر الماضي. كما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في شمال سوريا الجمعة صور أربعة مقاتلين قالوا إنهم قضوا في المعارك.

وينتمي القتلى، وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إلى فصائل سورية موالية لأنقرة، وهم من بين أكثر من 850 مقاتلا سوريا نقلتهم تركيا إلى المنطقة المتنازع عليها منذ الأسبوع الماضي، ويتحدر غالبيتهم من المكون التركماني.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من تركيا حتى الآن إزاء هذه الاتهامات.

واتهمت يريفان التي تنضوي في تحالف عسكري لجمهوريات سوفياتية سابقة بقيادة موسكو، تركيا بإرسال مرتزقة من شمال سوريا دعما للقوات الأذربيجانية.

إلا أن وزارة الدفاع الأذربيجانية نفت وجود مقاتلين سوريين على أراضيها. وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف في مؤتمر صحفي الجمعة "نحن نرفض ذلك تماما وأذربيجان ليست بحاجة إلى أي مقاتلين أجانب، لأنه لدينا قوات مسلحة محترفة ولدينا أيضا قوات احتياط كافية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبدى الجمعة "قلقه" حيال التقارير عن وجود مقاتلين أجانب في قره باغ.

وتتكثف الدعوات الدولية للبلدين الجارين لوقف إطلاق النار والبدء في محادثات، في وقت تتصاعد المخاوف من احتمال تحول المواجهات إلى حرب متعددة الجبهات تستدرج إليها القوتان الإقليميتان تركيا وروسيا.

والمواجهات الجديدة التي اشتعلت الأحد الماضي، هي الأكثر عنفا منذ عقود وأودت بقرابة 200 شخص بينهم أكثر من 30 مدنيا.

فرانس24/أ ف ب

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