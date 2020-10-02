بطولة ألمانيا: أونيون برلين يعمق جراح ماينتس برباعية نظيفة

اود اندرسن ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط أونيون برلين ماكس كروزه (وسط) يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى ماينتس في الدوري الألماني في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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برلين (أ ف ب)

عمَّق أونيون برلين جراح ضيفه ماينتس عندما تغلب عليه 4-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الثالة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدف للاعب وسطه الدولي السابق ماكس كروزه المنتقل الى صفوفه هذا الصيف قادما من فنربغشة التركي (13)، ضرب أونيون برلين بقوة في الثاني وسجل ثلاثية تناوب على تسجيلها الدنماركي ماركوس إنغفارستسن (49) ومارفين فريدريخ (63) والفنلندي جويل بوهانيالو (64).

وضرب أونيون برلين عصفورين بحجر واحد حيث حقق فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارة أمام أوغسبورغ 1-2 وتعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1، رافعا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث مؤقتا، وألحق الهزيمة الثالثة على التوالي بماينتس بعد خسارتيه أمام مضيفه لايبزيغ 1-3 وضيفه شتوتغارت 1-4 واللتين كلفته إقالة مدربه أخيم بييرلورتسر.

وخاض ماينتس المباراة بقيادة مدربه المساعد يان موريتس ليخته الذي عينته الإدارة في المنصب حتى إشعار آخر.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات شتوتغارت مع باير ليفركوزن، وكولن مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وأينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم، وبوروسيا دورتموند مع فرايبورغ، وفيردر بريمن مع أرمينيا بيليفيلد، ولايبزيغ مع شالكه، على أن تختتم الأحد بلقاءي فولفسبورغ مع أوغسبورغ، وبايرن ميونيخ مع هرتا برلين.

© 2020 AFP