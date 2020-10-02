تشكيلة إيطالية مع فيراتي وخالية من لاعبي نابولي بسبب كورونا

لاعب وسط منتخب إيطاليا ماركو فيراتي فرحا بهدفه في مرمى البوسنة في التصفيات المؤهلة لكاس أمم أوروبا في تورينو، في 11 حزيران/يونيو 2019

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روما (أ ف ب)

خلت تشكيلة المنتخب الإيطالي من لاعبي نابولي بعد اعلانه عن اكتشاف حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا المستجد، فيما استدعى مدرب "سكوادرا أتسورا" روبرتو مانشيني لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي مجددا للمباريات الدولية المقبلة بعد غياب بسبب اصابة.

واختار مانشيني تشكيلة موسعة ضمت 34 لاعبا تحضيرا للمباريات الدولية الثلاث في غضون 7 أيام، على أن يواجه المنتخب الإيطالي مولدافيا وديا في 7 من الشهر الحالي في فلورنسا، ومن ثم بولندا في 11 منه في غدانسك، ليعود ويستقبل على أرضه في برغامو نظيره الهولندي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وشرح الاتحاد الإيطالي للعبة قرار عدم استدعاء اي لاعب من نابولي في بيان جاء فيه "كاجراء احترازي، لم يتم ادراج اي لاعب من نابولي في هذه اللائحة، بانتظار أن يتبلور الوضع الوبائي بعد الحالات الايجابية الاخيرة لـ +كوفيد-19+".

وكان نابولي، آخر من واجه جنوى في الدوري قبل أن تتضح اصابة العديد من لاعبيه وادارييه بفيروس كورونا منذ اسبوع، أعلن الجمعة عن حالتين إيجابيتين (اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي وعضو في الجهاز الفني)، وذلك قبل يومين من مباراته المنتظرة أمام يوفنتوس حامل اللقب الاحد مساء.

وادرج مانشيني اسماء ثلاثة لاعبين من نابولي في أيلول/سبتمبر الماضي وهم الحارس أليكس ميريت والمدافع جيوفاني دي لورنزو والمهاجم لورنتسو إنسينيي الذي تعرض لاصابة الاسبوع الماضي ما يحول دون مشاركته بغض النطر عن جائحة كورونا.

واستعاض المدرب الإيطالي بحارس فيرونا ماركو سيلفستري الذي سيلتحق بصفوف المنتخب للمرة الاولى.

في المقابل، يعود كما كان متوقعا لاعب الوسط فيراتي بعدما استعاد لياقته البدنية اثر اصابة تعرض لها ادت إلى غيابه عن المرحلتين الاولى والثانية من دوري الامم، فيما سيكون زميله الجديد في سان جرمان أليساندرو فلورنزي في التشكيلة أيضا.

ويعود بعد أكثر من عامين على الغياب كل من أنجلو أوغبونا (وست هام الانكليزي)، مانويل لاتساري (لاتسيو) ودومينيكو بيراردي (ساسوولو).

واستهل منتخب إيطاليا الذي لم يتعرض للهزيمة منذ عامين (13 فوزا مقابل 3 تعادلات) حملته في النسخة الثانية من دوري الامم بتصدره المجموعة الاولى بعد الفوز على وصيف البطل هولندا 1-صفر والتعادل مع البوسنة 1-1.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: أليسيو كرانيو (كالياري)، جانلويجي دوناروما (ميلان)، ماركو سيلفستري (فيرونا)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

للدفاع: فرانشيسكو أشيربي ومانويل لاتساري (لاتسيو)، كريستيانو بيراغي (فيورنتينا)، ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني (يوفنتوس)، دانيلو دامبروزيو (إنتر ميلانو)، إيمرسون بالمييري دوس سانتوس (تشلسي الانكليزي)، أليساندرو فلورنتسي (سان جرمان)،(لاتسيو)، جانلوكا مانشيني وليوناردو سبيناتسولا (روما)، أنجلو أوبينزي أوغبونا (وست هام).

للوسط: نيكولو باريلا وستيفانو سنسي (إنتر ميلانو)، جاكومو بونافنتورا وغايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا)، براين كريستانتي ولورنتسو بيليغريني (روما)، جورجينيو (تشلسي الإنكليزي)، مانويل لوكاتيلي (ساسوولو)، ماركو فيراتي (سان جرمان).

للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو (ساسوولو)، فيديريركو كييزا وفينتشينزو غريفو (فيورنتينا)، ستيفان الشعراوي (شنغهاي شينخوا الصيني)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، مويز كين (إيفرتون الإنكليزي)، كيفن لازانيا (أودينيزي)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا).

© 2020 AFP