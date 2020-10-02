رولان غاروس: تييم وسفيتولينا إلى ثمن النهائي بسهولة

النمسوي دومينيك تييم يحتفل بعد فوز على النروجي كاسبر رود في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، باريس في 2 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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باريس (أ ف ب)

واصل النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا ووصيف البطل مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ببلوغه الدور ثمن النهائي للمرة الخامسة تواليا، بعد فوزه السهل على النروجي كاسبر رود الثامن والعشرين 6-4 و6-3 و6-1 الجمعة على ملاعب رولان غاروس.

ولم يجد النمسوي الذي أحرز الشهر الماضي لقبه الأول في الغراند سلام بعد تتويجه بطلا لفلاشينغ ميدوز بفوزه في النهائي على الألماني ألكسندر زفيريف، صعوبة تذكر لتخطي عقبة منافسه النروجي البالغ 21 عاما والذي لم يسبق له الذهاب أبعد من الدور الثالث في تسع مشاركات له حتى الآن في القرعة الرئيسية للبطولات الكبرى.

وسيكون تييم الذي خسر نهائي رولان غاروس في العامين الماضيين على يد الإسباني رافايل نادال، أمام اختبار صعب في ثمن النهائي في حال فوز السويسري ستانيسلاس فافرينكا، بطل 2015 ووصيف 2017، على الفرنسي هوغو غاستون اليوم أيضا.

وعند السيدات، تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة ثالثة الى ثمن النهائي أيضا بفوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا السابعة والعشرين 6-4 و7-5.

وكان مشوار الأوكرانية البالغة 26 عاما توقف في الموسمين الماضيين عند الدور الثالث للبطولة الفرنسية التي انتقلت هذا العام لتكون خاتمة بطولات الغراند سلام بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بخسارتها أمام الرومانية ميهاييلا بوزارنيسكو والإسبانية غاربيني موغوروسا تواليا.

لكنها تخلصت الجمعة من هذه العقدة وبلغت الدور ثمن النهائي للمرة الرابعة في رولان غاروس بعد أن تخطت ألكسندروفا في ساعة و10 دقائق، لتلتقي في مواجهتها المقبلة الفائزة من البلجيكية إيليز مرتنز العشرين والفرنسية كارولين غارسيا الخامسة والأربعين.

وأقرت الأوكرانية التي تبقى أفضل نتيجة له في رولان غاروس وصولها الى ربع النهائي عامي 2015 و2017 في حين أن أفضل نتيجة لها في الغراند سلام كانت العام الماضي حين بلغت نصف نهائي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، أن "المباراة لم تكن سهلة" ضد ألكسندروفا... كنت مجبرة على الركض كثيرا".

ورأت أنه "من الجيد دائما أن تكون موجودا في الأسبوع الثاني من بطولة غراند سلام. الأمر مختلف هذا العام من دون جمهور (سمح في رولان غاروس بخمسة آلاف متفرج يوميا في بادىء الأمر ثم خفض العدد الى ألف متفرج)، لكن يجب أن يُقَدِرُ المرء بطولات الغراند سلام".

© 2020 AFP