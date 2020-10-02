رولان غاروس: نادال يواصل حملة الدفاع عن لقبه ويبلغ ثمن النهائي

توماس سامسون ا ف ب/ا ف ب

الاسباني رافايل نادال يحتفل بكسبه احدى النقاط في مباراته ضد الايطالي ستيفانو ترافيليا في الدور الرابع من بطولة رولان غاروس في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2020.

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

واصل الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا بنجاح حملة الدفاع عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع في كرة المضرب، على ملاعب رولان غاروس ببلوغه الدور ثمن النهائي اثر فوزه السهل على الايطالي ستيفانو ترافاليا 6-1 و6-4 و6-صفر الجمعة.

ولم يجد نادال، الساعي الى اللقب الثالث عشر في رولان غاروس والـ20 في الغراند سلام لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة السويسري روجيه فيدرر، أبرز الغائبين بسبب عملية جراحية في الركبة ستبعده حتى نهاية الموسم، أي صعوبة في تخطي عقبة الايطالي المصنف 74 عالميا وحافظ على سجله خاليا من الخسارة لأي مجموعة حتى الآن في نسخة هذا العام.

وضرب نادال الذي توج بلقب البطولة الفرنسية دون أن يخسر اي مجموعة ثلاث مرات أعوام 2008 و2010 و2017، موعدا مع الاميركي سيباستيان كوردا الـ213 عالميا والذي تغلب على الاسباني بدرو مارتينيس 6-4 و6-3 و6-1.

وقال نادال "اعتقد أنني لعبت افضل مباراة لي منذ بداية هذه البطولة، وانا سعيد بهذا الفوز وطريقة لعبي الهجومية حيث صعدت مرات عدة الى الشبكة واتمنى ان اتابع بهذه الطريقة".

وأضاف "نحن في وضعية غريبة بعد غياب اشهر عدة بسبب فيروس كورونا، وبعد قراري بعدم المشاركة في سينسيناتي وفلاشينغ ميدوز أحاول استعادة مستواي والمنافسة الرسمية".

وتابع "أنا أعمل بشكل جيد وأتمنى أن أواصل وأؤكد قوتي في المباريات المقبلة".

وهو الفوز الـ96 لنادال في 98 مباراة في رولان غاروس حيث خسر مرتين فقط أمام السويدي روبن سودرلينغ 2009 وغريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش عام 2013.

وضرب نادال بقوة في المجموعة الاولى وكسب شوطين نظيفين ليتقدم 2-صفر ثم 3-صفر قبل ان ينجح الايطالي في كسب شوطه الاول ليقلص الفارق الى 1-3، لكن نادال رد بكسبه ثلاثة اشواط متتالية منهيا المجموعة الاولى في صالحه 6-1 في 26 دقيقة.

وتحسن اداء الايطالي في المجموعة الثانية حيث كسب ارساله في الاشواط الثلاثة الاولى الى ان استسلم في الشوط السابع عندما خسر ارساله ليتخلف 3-4 ثم 3-5 قبل ان يخسرها 4-6 في 47 دقيقة.

وتابع نادال افضليته في المجموعة الثالثة وكسر ارسال الايطالي في الأشواط الاول والثالث والخامس ليتقدم 5-صفر ثم أنهاها 6-صفر في 22 دقيقة.

© 2020 AFP